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金莎要改名金莎「含餡巧克力」？ 巧克力新制明年上路

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
巧克力示意圖。 圖／ingimage
巧克力示意圖。 圖／ingimage

金莎巧克力不能再叫「巧克力」了？衛福部食藥署今天宣布，明年元旦起，含餡巧克力的巧克力含量至少要25％，且巧克力中植物油含量若超過5％，否則不能以巧克力命名，新制將於明年1月1日上路。

食藥署過去只針對固態形體的巧克力進行規範，要求只有可可脂、牛乳固形物達一定含量者，才可標示黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力，現在則是將含餡巧克力及半固體或流體型態巧克力製品進一步規範。

食藥署食品組科長李婉媜表示，含餡巧克力產品的巧克力含量至少要達25%，並於品名前標示「含餡」或「加工」等同義詞。

以金莎巧克力為例，李婉媜說，未來品名不能再寫金莎「巧克力」，而需添加「含餡」或是「加工」二字，變成金莎「含餡巧克力」；但如果業者認為其餡料為榛果，也可以「金莎榛果巧克力」作為品名。

另外，過去添加植物油超過5％的產品可用「代可可脂」標示。但在確認國際相關規範後，食藥署認為既然是巧克力，所含的油脂仍應以可可脂為主，因此新制刪除「代可可脂巧克力」的標示規定，並規定植物油超過該產品總重量5％的產品，不得以「巧克力」為品名，僅能以「巧克力風味」等來命名，。

新制自2021年1月1日起實施，未依規定標示，將依「食安法」處3萬至300萬；標示不實者，處4萬至400萬罰鍰。

巧克力 可可 食藥署

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