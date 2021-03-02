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腹瀉變多…疾管署憂學童群聚危機 原來酒精、乾洗手沒效

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）說，國內上周腹瀉門急診就診累計138462人次，近二周呈上升。記者陳婕翎／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）說，國內上周腹瀉門急診就診累計138462人次，近二周呈上升。記者陳婕翎／攝影

國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，其中多是10人小規模群聚 ，發生在餐飲旅宿業。疾病管制署提醒，學校開學，校園群聚可能增加，呼籲腸胃型病毒單用酒精、乾洗手效果不好，民眾應勤洗手，如現疑似症狀，應儘速就醫及落實生病在家休息。

據疾管署監測資料，全國近四周共接獲87起腹瀉群聚通報，其中86%案件有症狀人數為10人(含)以下；檢出病原體陽性案件計58起，以諾羅病毒為主(97%)，以餐飲旅宿業為多(71%)。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，國內上周腹瀉門急診就診累計138462人次，近二周呈上升；疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青指出，往年春節連假後出現腹瀉就診人次上升，今年腹瀉門急診數量仍比往年更低，民眾勤洗手仍是有效果。

但林詠青也提醒，腸胃型病毒單用酒精、乾洗手效果不好，近期腹瀉人數增加，有可能與民眾使用酒精消毒，就忽略洗手重要性。任何年齡層都可能吃到被污染食物或飲水、手部接觸受污染物品再碰觸口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫感染。

林詠青說，通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天，48小時傳染力才會停止。由於諾羅病毒傳染力強，餐飲旅宿業者應加強環境衛生，如有不適者應暫停工作，降低病毒傳播風險。

為降低病原傳播的風險，如有受病患污染的衣物、床單，應立即更換；馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署再次提醒，民眾平時應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物；有疑似症狀者應避免處理食材，並儘速就醫及在家休息。

旅宿及餐飲業者應落實廚房及廁所等環境的消毒與清潔，並留意工作人員(尤其是廚工)衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及顧客健康。

諾羅病毒 酒精

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