等不及骨髓移植…補教名師蔡瑛真55歲辭世 攝影展義賣留愛

蔡瑛真老師原為護理界補教名師，熱愛攝影，於2019年7月帶攝影同好在中國大陸拍攝期間身體不適，緊急返台就醫後驗出骨髓增生異常症候群後轉變為急性白血病，於2021年1月辭世，享年55歲，家人不捨，為瑛真老師辦理追思個展，並化大愛將瑛真老師的攝影作品，以義賣方式讓來賓收藏，義賣所得將全數捐贈給「慈濟骨髓幹細胞中心」。

瑛真老師自1992年起便在補教界教授「小兒科及內外科護理學」和「青少年發展與輔導及教育心理學」，作育英才無數。2011年在前往新疆絲路之旅中，深受旅行中所見豐富的地貌風情與人文景觀啟發，從此與攝影結下不解之緣。短短的4年間，蔡瑛真老師充分展現她的攝影天賦，不僅獲獎無數，還曾擔任台灣攝影學會台中活動中心主委及台灣攝影學會理事。

蔡老師攝影風格獨特，足跡遍佈台灣本土以及澎湖在地的人文風情，為補捉華人純樸的民風遠赴中國安徽黃山、新疆、江西、桂林、四川、黑龍江、霞浦、青海、內蒙古等地，足跡也跨越國界到日本、克羅埃西亞等國捕捉異國風貌。蔡老師的攝影作品除展現對大地與人文的關懷外，更添加了濃濃藝術創作的氣息，讓攝影同好驚艷不已。

本次攝影回顧展，是蔡瑛真老師的家人及攝影界的先進同好們共同策劃，取名「繁花似錦」，展出地點在台中放送局，展出的作品共55幅（蔡老師55年次，享年55歲）包括得獎作品5幅，24吋17幅（生日5月17日），18吋33幅。開幕茶會選2月27日，係因為當天是蔡老師七七圓滿之日，開幕當天人潮擠滿會場，訂購義賣品遠超過主辦單位所準備，足見蔡老師生前的好人緣。

蔡瑛真老師的家人表示，蔡老師在生前因骨髓增生異常症候群及急性白血病需要骨髓移植時，「慈濟骨髓幹細胞中心」不遺餘力且積極地尋找適當的捐贈者，可惜在往生前兩天得知有100%配對成功者時，已來不及再次接受移植手術便離開人世。故希望透過此次的義賣活動，能嘉惠像蔡老師一樣的病友，透過「慈濟骨髓幹細胞中心」的幫助而獲得新生，讓愛無限延續。