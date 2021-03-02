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金門高粱喊漲！ 台灣通路尚未接獲通知
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
國內白酒龍頭金酒公司今日上午在金門宣布，即日起調高部分酒品的售價。目前台灣總經銷黑松公司與味丹，尚未做出漲價宣告；國內酒類通路龍頭橡木桶總經理袁德珮表示：「我們還沒有被通知。」
金門高粱在台灣的經銷權分別屬於黑松公司與味丹，黑松販售酒精濃度58度以上的產品，銷售量最大、最受歡迎的主力產品「白金龍」，就是由黑松所經銷的酒款。味丹則販售酒精濃度58度以下的產品，比如每次限量發售都造成搶購的「戰酒黑金龍」，就是屬於味丹的經銷範疇。
金酒公司並未在新聞稿中一一敘明漲價酒款，僅在新聞稿中表示：「金酒公司大宗酒品價格自民國101年2月1日迄今已逾九年未做調整，期間各項原物料與包材成本均大幅成長，加上勞基法一例一休之實施等，導致製造成本不斷攀升，然金酒公司均以『凍漲』方式來貼近消費者，惟為企業永續經營發展，故自民國110年3月2日起，金酒公司將適度反應成本調整產品價格。」
據了解，今天（3月2日）下午兩點半金酒公司將到黑松開會，討論調價事宜，在台灣部分的售價要調多少，屆時應該會有較明朗的答案。
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