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台南安南醫院院長交接 新院長：努力邁向醫學中心

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市立安南醫院今天舉辦新任院長交接，由中國醫藥董事長蔡長海（中）監交，左為原任院長林瑞模，右為新任院長林聖哲。圖／醫院提供
台南市立安南醫院今天舉辦新任院長交接，由中國醫藥董事長蔡長海（中）監交，左為原任院長林瑞模，右為新任院長林聖哲。圖／醫院提供

台南市立安南醫院今天舉辦新任院長交接典禮，原院長林瑞模升任榮譽院長，而原醫療副院長林聖哲升任院長，由中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海監交。

安南醫院成立8年，林聖哲是第3任院長，交接儀式包括台南市長黃偉哲、中國醫藥大學校長洪明奇，及市府衛生局長許以霖等都參與。

洪明奇致詞時表示，安南醫院102年2月2日開幕，104年2月林瑞模接任第二任院長，時任衛生局局長的林聖哲當時亦在場見證；6年後林瑞模完成階段性任務，扎實奠定安南醫院邁向醫學中心穩固根基，交棒給林聖哲。

蔡長海指出，林瑞模擔任院長期間，讓安南醫院成為一個特色醫院，成立了腦中風中心等13個尖端先進的特色醫療中心，每個中心團隊均透過整合專科領域與跨領域醫師，提供病人最好的醫療服務，未來成為醫學中心也指日可待。

黃偉哲則感謝中國醫藥大學支持並挹注安南醫院所有重大投資，並表示林瑞模院長任期內，安南醫院已成長為1千床規模量能的區域教學醫院，是南台灣第一座BOT醫院及雲嘉南地區唯一通過美國JCI國際醫院評鑑，更榮獲金擘獎民間機構特優獎。至今已有將近1500員工，將近85%是台南在地人，實現醫療在地、人才在地，共榮台南，安居樂業。

林瑞模表示，6年任內不僅完成第三醫療大樓建設及開放使用、開刀房7間擴充至14間，如今所有的大樓均已全數開放使用，同時市政府交付的529床的急性床也已全數開滿、加護病床擴增至60床、護理之家開滿152床、產後護理之家70床、慢性精神病房開滿114 床；如今安南醫院已是實體運作1000 床以上的量體及量能，效率、品質兼備。

在醫療業務量方面，安南醫院門診、住院及急診、重症均逐年快速成長，損益也於民國105年下半年即由虧轉盈。林瑞模說，隨著醫療的進步與擴充，在提升醫療品質及病人安全上，安南也不曾稍歇；配合醫策會的政策，戮力推廣各項指標，尤其是醫病共享決策，務求完善病人安全的溝通與醫療有效的執行。各項醫療照護盡量以價值及成效為導向，成為一個穩健且具多項特色醫療的醫院，民眾的滿意度也急遽上升。

林聖哲學本身為整形外科專科醫師，台灣大學醫學系畢業、成功大學醫學工程研究所博士，曾擔任成大醫院公關室主任、台南市衛生局局長、郭綜合醫院副院長與安南醫院醫療副院長。專長為再生醫學、組職工程、腫瘤手術、醫學倫理。

108年4月至安南醫院任醫療副院長後即協助建立細胞治療中心、社區醫學部及多項長照服務領域開展，任內亦兼任行政副院長，在醫院實務經營及管理方面，具備非常豐富經驗。

林聖哲表示，安南醫院將全力專注朝醫學中心目標邁進，他並提出「質量並重」、「建立感動服務文化」、「全員強化職能」、「開源節流」四大具體目標，期許所有同仁繼續共同努力。

台南市立安南醫院今天舉辦新任院長交接。圖／醫院提供
台南市立安南醫院今天舉辦新任院長交接。圖／醫院提供

衛生局 中國醫藥大學 黃偉哲

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