女子左耳被鄰居咬掉少1/3 手術造耳廓心理仍留陰影

彰化縣一名30歲林姓女子去年被鄰居咬掉三分之一的左耳，驚嚇和慌亂之間找不到耳廓，急忙到衛福部彰化醫院就治，醫師取下林女右耳小塊軟骨種在左耳斷離處的頭皮，3個多月前後以重建和美化外形的3次手術讓林女再次擁有完整左耳。

林女和家人不願對被攻擊的原因和過程多作說明，僅表示那名女性鄰居疑似精神不穩定，去年10月間林女在自家附近被攻擊，拉扯時被對方咬掉左耳，當下鮮血淋漓，林女飽受驚嚇，其他鄰居也嚇壞了，眾人一陣慌亂，找不到被咬下的耳朵，連忙送林女就醫，第一家醫院告訴她左耳少一塊「就維持這樣，不會怎麼樣。」

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川今天表示，左耳被咬掉三分之一的耳廓，不影響聽力，但外觀缺損，絕大多數人不能接受這樣的外觀，林女無法接受左耳缺損，到彰化醫院急診部先止血和消毒，因被咬掉耳朵不知去向，無法進行顯微鏡手術接合。

他取下林女的右耳一小根軟骨，接在左耳斷離處，然後「種」到頭皮，也就是把軟骨埋進頭皮，讓皮膚生長，一個月後進行第二次手術，以分離手術分開新耳和頭皮。

呂明川指出，與頭皮分離的新耳必須進行第三次手術，以美化外形手術造出耳輪等形狀，手術最困難的部分就在這裡，他盡量將左耳塑成和右耳對稱及一樣外形，林女3個多月內接受3次手術才完成重建，新耳和右耳幾乎一模一樣，她心上如落大石。

林女測試聽力，新耳聽力正常但知覺較差，呂明川說，大概傷口癒合1年後，舊耳處的神經往新耳長過去，知覺就會越來越好，對林女最大的傷害還是在心理層面，耳朵不見的這一段期間請假在家休養，心情很差。林小姐的媽媽也說，女兒現在只要有人靠近她女兒的身邊，女兒就會恐懼不安，更害怕遇到加害者，她實在很擔心女兒的心理狀況。