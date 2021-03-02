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用新台幣讓台灣鳳梨下架 鄭文燦推這3種方式入菜

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
鄭文燦挺台灣鳳梨。圖／截自鄭文燦臉書
鄭文燦挺台灣鳳梨。圖／截自鄭文燦臉書

中國大陸宣布3月起因檢疫問題暫停受理台灣鳳梨輸入，桃園市長鄭文燦先前在Twitter、臉書上面聲援鳳梨，鼓勵大家用「新台幣讓鳳梨下架」外，今上午受訪也說，他也希望直接入菜，間接行銷、推廣台灣的鳳梨，從這禮拜開始將針對鳳梨苦瓜雞、鳳梨披薩，及鳳梨酵素等3樣菜運用。

鄭文燦先前在臉書PO文挺台灣鳳梨，他說台灣農民辛苦用心種植鳳梨，台灣鳳梨香甜又多汁，他有信心絕對可以聞名國際，也請大家一起用新台幣讓鳳梨下架。

鄭文燦今早受放說，目前包括桃園企業聯合會在內，許多企業、社團都直接採購，他認為鳳梨應該要入菜，所以這周開始會針對3種運用，第一個是鳳梨苦瓜雞、第二是鳳梨披薩，第三是鳳梨酵素。

他說，希望能夠推廣讓鳳梨不是只有發動來吃鳳梨，能夠讓鳳梨可以有多種用途，希望在盛產期這段期間內，推廣台灣的鳳梨。

鳳梨 鄭文燦

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