不是珍珠！營養師揭手搖飲「配料熱量」排行 冠軍超意外

台灣手搖飲料市場龐大，每年商機上看好幾百億，而不少人喜歡在飲品內添加配料，對此營養師高敏敏製作「12款手搖加料的熱量排行榜」，但出乎意料的是，冠軍竟然不是「珍珠」。

12款常見配料熱量由低到高分別是，蘆薈(31大卡)、寒天(42大卡)、愛玉(45大卡)、仙草凍(57大卡)、蒟蒻(71大卡)、椰果(76 K大卡)、布丁(110大卡)、OREO脆片(116大卡)、芋圓(128大卡)、粉條(131大卡)、珍珠波霸(156大卡)。

相信大家都認為珍珠應是熱量冠軍，但其實奶蓋(203大卡)才是隱藏地雷，高敏敏解釋，「奶蓋製作通常要用奶油、糖及鹽，甚至需加一些煉乳去打發，而且乳脂肪含量要高才不易油水分離，因此加糖就像奶蓋的穩定劑，能讓打發形狀更穩定，相對的熱量相對就高」。

高敏敏表示，以上排行是「加一份」的熱量估值， 基本上每樣料都會蜜過糖才會有香甜滋味，所以就算點無糖飲料，配料其實也潛藏了精製糖，建議大家手搖飲料偶爾喝就好，千萬不行天天來上一杯。