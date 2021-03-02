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因疫情改視訊評鑑 童醫院第5度獲國際醫療評鑑肯定

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院院長童敏哲(前排右四)與各組視訊同事。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院院長童敏哲(前排右四)與各組視訊同事。圖／童綜合醫院提供

疫情影響，童綜合醫院連續5天採用視訊方式完成了第5度JCI國際醫療評鑑，透過鏡頭與人位在美國、澳洲的4名醫療專業委員對談溝通，共同檢視醫院的醫療服務、感控安全與臨床作業，經過5天的連線視訊來巡檢醫院各重點區域，交流分享不同觀點的建議，視訊評鑑結束後，4名委員與JCI美國總部都肯定童綜合醫院，今年(2021)核發並寄給童綜合醫院通過JCI國際醫療評鑑認證證書，這是童醫院第5度獲得這項國際肯定。

童綜合醫院資訊部蔡宏隆主任表示，因為全球疫情關係的影響，重塑了各種既有的行為模式，透過視訊來完成工作任務，成為未來的趨勢，因此童醫院超前布局，經由資訊人員研究如何透過視訊執行，結合醫療與全院同事相互合作，布建全院網路網絡，讓視訊連線避免斷線的產生，也才能促使視訊評鑑順利完成。

品質管理中心連啟勛主任指出，JCI評鑑是世界衛生組織認證的美國國際醫院評鑑組織的國際分支，主要以改善病人安全與醫療照護品質為使命，其評鑑為全球公認最具權威的認證，目前台灣僅有少數醫療機構通過JCI認證；童醫院已是第5度通過JCI認證的肯定，醫療品質與服務都與國際同步精進，並自我要求在醫療環境中的每一個人執行作業時，都須以病人為中心來考量，並且遵守一定的流程，以建立一個安全的醫療環境。

連啟勛表示，因應全球的疫情發展狀況，為突破距離的限制，這次創先採行全面視訊方式進行評鑑，由品管中心負責統籌這次評鑑，資訊部同事全盤檢視院內網路與建置資訊設備，超前佈署來完成JCI視訊評鑑，也為未來任何的遠距視訊評鑑、會議、教學，乃至醫療做好準備。

童綜合醫院職員和視訊評鑑委員合照。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院職員和視訊評鑑委員合照。圖／童綜合醫院提供

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