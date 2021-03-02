快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣首部植物標本採集漫畫 「採集人的野帳」將開展

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台北植物園內的古蹟腊葉館推出「採集人的野帳」漫畫展。圖／林試所提供
台北植物園內的古蹟腊葉館推出「採集人的野帳」漫畫展。圖／林試所提供

林業試驗所與文化內容策進院CCC專案辦公室及蓋亞文化合作，在台北植物園內的古蹟腊葉館推出「採集人的野帳」漫畫展，現場展示漫畫手繪彩圖原圖，並搭配漫畫中腊葉館的實境場景，展期自2021年3月3日起至4月18日止，每周三至周日上午9時30分至下午4時30分開放，清明節國定假日休館。

「採集人的野帳」故事描繪大稻埕藥草堂貴客，捎來「綱要台灣民間藥用植物誌」的發行喜訊，但藥草堂的莽撞少主卻惹出大禍，意外進入腊葉館工作「還債」。從標本採集、鑑定到研究、紀錄，一份植物標本的製程，滿載採集人、研究者的熱忱與夢想，帶領讀者重溫台灣原生植物研究的蓬勃時期。

林試所植物園組長董景生表示，「採集人的野帳」是台灣首部以植物標本採集為主題，經林試所與CCC團隊考據日治時期珍貴玻璃老照片，佐以前輩植物分類學家軼事，以腊葉館為場景描繪採集故事，由漫畫家透過漫畫，記錄大正時期台灣原生植物發掘歷史，是個跨領域合作的成果。本書為台灣金漫獎漫畫家英張作品，已由蓋亞文化發行單行本，並獲得2021蔡總統推薦。本次展覽在漫畫背景的台北植物園腊葉館歷史場域，歡迎民眾前來一探漫畫故事裡的真實場景。

漫畫展設置「原畫區」首次獨家展出手繪彩圖，全手繪重現日治時期腊葉館風華。「複製畫區」將展出植物園館藏玻璃底片影像，對比展出「採集人的野帳」裡的植物園與腊葉館場景；展場也將搶先曝光漫畫未公開的第七回部分稿件，一睹漫畫家筆下歷史長流中的植物園溫室之美。「拍照區」將漫畫家筆下細緻、柔美的花草，呈現於大面展牆，可取用現場互動道具，於展場拍照並打卡上傳，就可獲得「採集人的野帳漫畫展」神秘禮物一份。

手繪 日治時期

延伸閱讀

中華五千年秘拳？日本的「中國拳法」奇幻再發明

真實身材像漫畫美少女般不真實！玉城Tina火辣穿比基尼代言，雪白美肌白到發亮

是文化霸權，還是寬容自由的理想美國？迪士尼唐老鴨漫畫的兩種接受光譜

自動AI辨識程式 協助觀測台灣海棗浴火重生復甦變化

相關新聞

不必禁吃豆腐、菇類！醫師破解痛風5大迷思 發作主因並非飲食

台灣有數十萬痛風患者，近年研究發現，諸多關於痛風飲食的坊間傳說，包括禁食豆腐、菇類，排尿酸水果，以及維他命C降尿酸等，都無法通過科學的檢驗⋯⋯。

北台濕冷、18縣市強風特報 吳德榮：周六又一鋒面到

氣象局表示，東北風增強，今天（2日）上午起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9...

防疫旅館退場潮？這家飯店挺過難關 員工收入翻倍

農曆春節前夕，因應台商返鄉潮，各地防疫旅館量能達到高峰，農曆年過後，防疫旅館需求下降，加上疫情趨緩，有旅館在思考退場時機...

有自由座！清明連假高鐵加開229班車 周四凌晨零時開搶

為服務旅客於清明節四天連假期間返鄉掃墓及出遊踏青需求，台灣高鐵公司規畫自4月1日（四）至4月6日（二）為期六天的清明假期...

訂票系統收假日大當機 高鐵再回應：已復原

昨天是二二八連假收假日，高鐵各站都出現返回工作崗位人潮，卻在晚間發生台灣高鐵公司網頁和APP訂位系統當機，訂票系統仍暫停...

過年吃多芥菜、萵苣影響凝血 反可能造成中風危險

奇美醫學中心發現每到連續假期尤其春節之後，常有服用抗凝血劑病人血液藥物濃度明顯改變，影響藥效提高中風風險，呼籲民眾如有服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。