台灣首部植物標本採集漫畫 「採集人的野帳」將開展

林業試驗所與文化內容策進院CCC專案辦公室及蓋亞文化合作，在台北植物園內的古蹟腊葉館推出「採集人的野帳」漫畫展，現場展示漫畫手繪彩圖原圖，並搭配漫畫中腊葉館的實境場景，展期自2021年3月3日起至4月18日止，每周三至周日上午9時30分至下午4時30分開放，清明節國定假日休館。

「採集人的野帳」故事描繪大稻埕藥草堂貴客，捎來「綱要台灣民間藥用植物誌」的發行喜訊，但藥草堂的莽撞少主卻惹出大禍，意外進入腊葉館工作「還債」。從標本採集、鑑定到研究、紀錄，一份植物標本的製程，滿載採集人、研究者的熱忱與夢想，帶領讀者重溫台灣原生植物研究的蓬勃時期。

林試所植物園組長董景生表示，「採集人的野帳」是台灣首部以植物標本採集為主題，經林試所與CCC團隊考據日治時期珍貴玻璃老照片，佐以前輩植物分類學家軼事，以腊葉館為場景描繪採集故事，由漫畫家透過漫畫，記錄大正時期台灣原生植物發掘歷史，是個跨領域合作的成果。本書為台灣金漫獎漫畫家英張作品，已由蓋亞文化發行單行本，並獲得2021蔡總統推薦。本次展覽在漫畫背景的台北植物園腊葉館歷史場域，歡迎民眾前來一探漫畫故事裡的真實場景。

漫畫展設置「原畫區」首次獨家展出手繪彩圖，全手繪重現日治時期腊葉館風華。「複製畫區」將展出植物園館藏玻璃底片影像，對比展出「採集人的野帳」裡的植物園與腊葉館場景；展場也將搶先曝光漫畫未公開的第七回部分稿件，一睹漫畫家筆下歷史長流中的植物園溫室之美。「拍照區」將漫畫家筆下細緻、柔美的花草，呈現於大面展牆，可取用現場互動道具，於展場拍照並打卡上傳，就可獲得「採集人的野帳漫畫展」神秘禮物一份。