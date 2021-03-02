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石門水庫水位持續下降 上午人工增雨盼留住雨水

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫集水區上午施放兩支焰劑人工增雨。圖／北區水資源局提供
石門水庫集水區上午施放兩支焰劑人工增雨。圖／北區水資源局提供

北部地區今天上午降雨，北區水資源局今天上午9點10分，在石門水庫集水區施放2支焰劑人工增雨，希望為枯水期帶來些許雨量

水庫有效蓄水量連日因為持續供給桃園、新竹一期稻作7174公頃的用水，2月21日起每天供水18多萬噸，3月起配合農水署桃園辦事處規畫，每天供水近30萬噸，加上三峽河水位下降，石門水庫必需另外每天供水10多萬噸到鳶山堰，才能滿足北桃園的民生用水，在出大於進的情況下，水位持續些微下降，沒有回升的跡象。

石門水庫上午10點的水位來到231點63公尺，有效蓄水量（率）為1億357.02萬噸（51.8%）；集水區各監測站連日測得的降雨量幾乎為零，只有今天上午6點起在石門、霞雲、高義測得少數的降雨量，石門7、霞雲8，高義只有1公釐。

石門水庫 雨量 新竹

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