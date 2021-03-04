故事從喝杯咖啡開始！麥當勞首發迷你劇集跨界再解鎖

有咖啡的地方就有故事！排隊買咖啡時的邂逅，是偶然巧遇還是刻意等候？兩個男人之間的對話，竟透露彼此撲朔迷離的關係？明明喜歡一個人，為何不敢開口告白？錯過的緣分是否有可能再重來？

麥當勞首次推出迷你劇集《McCafé：從喝杯咖啡開始》

麥當勞首次推出迷你劇集《McCafé：從喝杯咖啡開始》，藉由咖啡師與小說作家的對話，勾勒出都會男女的輪廓，開啟耐人尋味的關係。全劇共分為四部曲，由知名導演蕭雅全執導，陳庭妮飾演麥當勞McCafé咖啡師，黃健瑋飾演天天到麥當勞喝咖啡、敲著鍵盤創作的小說作家。影片風格清新唯美，透過簡潔自然的對白，吸引觀眾沉浸在愜意的咖啡時光中，看著別人的故事，反思自己的人生。

麥當勞McCafé首次跨足戲劇界，推出知名導演蕭雅全執導的迷你劇集《McCafé：從喝杯咖啡開始》。 圖／麥當勞 提供

這是麥當勞繼與設計師詹朴(ApuJan)合作跨足設計界後，再次打破框架，跨足戲劇界的首發作品，創意發想延續McCafé向來提倡的「讓對話更有溫度」概念，讓McCafé的一杯咖啡成為一段對話的起點，那些難以說出口的、不敢說的話，在咖啡香氣中彷彿加上了濾鏡，變得更加溫暖、柔和；一杯咖啡可以拉近人與人之間的距離，打破隔閡，開啟更多可能。

一杯咖啡可以成為一段對話的起點，拉近距離開啟更多可能，是McCafé迷你劇集主要傳達的精神。 圖／麥當勞 提供

簡單不簡單，陳庭妮揭密McCafé星級咖啡師工作實況

一段McCafé咖啡時光，就能創造一段動人的故事，McCafé咖啡本身也有故事！McCafé使用日本大廠UCC嚴選咖啡豆，並由台灣在地新鮮烘焙，保留阿拉比卡咖啡豆濃郁香氣；再透過台灣咖啡大師周溫培老師依據三大產區阿拉比卡咖啡豆的特性、台灣的水質與消費者的喜好，調配出黃金比例McCafé。此外，麥當勞有星級咖啡師與專人的把關，不僅能確保咖啡品質，也能帶著對咖啡的熱忱，把一杯杯療癒人心、風味獨具的McCafé送到消費者手中。

陳庭妮飾演McCafé咖啡師，揭密星級咖啡師工作實況。 圖／麥當勞 提供

劇集中，陳庭妮飾演的McCafé咖啡師揭密專業咖啡師的工作內容，除了可以成日與咖啡為伍，浸潤在咖啡香氣中，還能從來來去去的客人中體會人生百態。現實中，要成為McCafé五星咖啡師一點都不簡單！除了要對咖啡有一定的熟悉度，能夠滿足客人細微的偏好，更是核心基本功。麥當勞認為，McCafé咖啡師是面對客人的第一線人員，除了需經過嚴格的咖啡調製技術訓練、熟稔機器操作與維護保養觀念，更要以真誠熱情、以客為尊的態度，透過每個細節打造精緻溫馨的咖啡環境，才能獲得星級咖啡師頭銜。

McCafé擁有三大堅持：日本大廠UCC嚴選咖啡豆，台灣在地烘焙、咖啡大師調配出符合台灣消費者喜愛的黃金比例、專業培訓咖啡師。 圖／麥當勞 提供

LINE酷券優惠，限時買一送一

看完劇集，你一定也想喝一杯McCafé，佐一段有故事的咖啡時光！麥當勞攜手LINE酷券推出期間限定優惠，自3/5上午11:00起至3/7止，於LINE酷券購買McCafé中杯特選那堤(冰/熱)或特選黑咖啡(冰/熱)，即享同品項買1送1(限同容量、同冷熱飲)， 3/8上午11:00起至3/10止，於LINE酷券購買McCafé中杯特選那堤(冰/熱)或特選黑咖啡(冰/熱)1杯送給朋友，自己也可以免費獲得同品項1杯(限同容量、同冷熱飲)，讓你用一杯咖啡拉近彼此的距離，溫暖你我的心。