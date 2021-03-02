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訂票系統收假日大當機 高鐵再回應：已復原

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵晚間傳出網頁當機。截圖自台灣高鐵網站
台灣高鐵晚間傳出網頁當機。截圖自台灣高鐵網站

昨天是二二八連假收假日，高鐵各站都出現返回工作崗位人潮，卻在晚間發生台灣高鐵公司網頁和APP訂位系統當機，訂票系統仍暫停服務，高鐵則表示正派員處理中。已經訂位還沒取票，旅客可以直接在車站付款取票搭車，若手機取票完成，則乘車不受影響，現階段已經加派人手，在車站內協助旅客疏運。

對此，高鐵今天上午再針對昨晚間站外售票通路修復狀況說明。

高鐵說，台灣高鐵站外售票通路（T-EX手機APP、網路訂票、超商及語音訂票系統）昨傍晚7時許出現系統異常，公司立即派員搶修，並偕同系統廠商排除障礙。於今凌晨1時15分完成系統復原，並配合超商售票系統於今日清晨5時，陸續恢復。目前台灣高鐵各售票通路均已正常運作，敬請旅客安心搭乘。

高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

高鐵 超商

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