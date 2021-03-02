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北台濕冷、18縣市強風特報 吳德榮：周六又一鋒面到
氣象局表示，東北風增強，今天（2日）上午起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雲系向北台灣逼近，降水回波在苗栗以北沿海，降雨才剛開始。冷空氣前緣，剛觸及北部沿海；截至5：17本島平地最低氣溫前2名為：新北石門區14.0度，桃園中壢區14.4度。各地氣溫仍下降中，今天最低氣溫尚未出現。
吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面及冷空氣南下，北台灣氣溫驟降，其他地區氣溫略降；苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，南部仍為多雲時晴。今天氣溫：北部19降至13度，中部15至26度，南部16至29度，東部15至26度。
我德榮說，明天（3日）降雨漸緩，東半部仍有局部短暫雨，桃園以北短暫雨後多雲，新竹以南多雲時晴；清晨偏冷，白天起氣溫緩升，北偏涼、南舒適，晚仍偏涼。
吳德榮表示，周四、五（4、5日）天氣回暖氣溫升，東半部仍有局部雨的機率；但另有中層雲系移入，中部以北部分地區略受影響，帶來短暫飄雨的機率。中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，請注意相關訊息。
吳德榮說，周六（6日）另一波鋒面影響，新竹以北、東半部及中部以北山區有局部雨。下周日、一（7、8日）鋒面稍減弱，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨。冷空氣不強，北台濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。
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