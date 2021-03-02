醫師分享急診與鳳梨故事 玩笑稱「吃鳳梨一舉兩得」

鳳梨最近是台灣熱門話題，有醫師也在臉書上分享「急診與鳳梨」的故事，只要有醫護在急診吃鳳梨，病人就會爆量，不能不信邪。醫師並開玩笑表示，台灣因為防疫成功，急診就診人數減少，醫師乾脆來吃鳳梨，既可以幫助農民，又可以拉抬急診業績。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上發文表示，雖然已經有人發表論文證明鳳梨跟醫院工作忙碌程度無關，但自己的親身經歷卻和論文結果不同。

他分享兩個故事，表示幾年前在兒科病房實習的時候，某天值夜班的晚餐時刻，當時病房十分平靜，住院病人沒有抱怨、門急診沒有新病人，他和一群護理師在護理站用餐間悠閒地享受晚餐和聊天打屁。

飯後，其中一位護理師突然發現桌上有一盒病人家長贈送的鳳梨酥，她說想當飯後甜點，其他的醫護人員紛紛阻止，拜託她忍耐一下，下班後再帶回家吃，但她堅持想吃，隨即伸手撕開鳳梨酥的外包裝。

「當鳳梨酥接觸到空氣的那一剎那，護理站的電話突然響起」，急診室有新病人要住院，掛上電話後，電話如連珠炮彈般再度響起，門診、急診接二連三出現大量需要住院的病童，他和病房護理師開始瘋狂地接新病人。

當他拖著疲憊的身軀再次踏入護理站用餐間時，已經是隔天凌晨2點，外包裝被撕開的鳳梨酥仍孤獨、靜靜地躺在餐桌上，再也無人理會。

另一個故事發生在他剛升主治醫師的時候。當時兒童急診人力缺乏，需要病房資深主治醫師幫忙值白班，其中一位大老級主治醫師每次值班時病人都超少，看到專任兒童急診醫師時不時訓斥，念大家為什麼總是抱怨急診室工作多忙多累？「明明病人很少、很悠閒，到底再抱怨什麼？」

有一天這位大老級主治醫師值急診班時病人突然爆多，不但一般急症病童多，重症需要急救的病童亦不斷出現在急救室，原本病人數較少的白班兒急整個被擠爆。他夜班接班時，大老級主治醫師疲憊地說「原來你們常常過這樣的生活」，眼中充滿尊敬之意。