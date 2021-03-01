228連假才剛結束 清明連假疏運計畫來啦！

高公局表示，今年清明節連假為110年4月2日(週五)至4月5日(週一)共4天，為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年清明節連續假期及前1、2週休交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。

高公局表示，經研判清明節連假包含掃墓、返鄉及旅遊旅次，考量部分民眾習慣提前掃墓，且考量110年新冠肺炎疫情持續影響，為避免群聚，部分民眾無法於清明節當日掃墓，今年前1、2週休即會有掃墓需求，因此，這次疏導措施包括清明節連假前1、2週休(110年3月20日至21日、27日至28日)，採單一費率再7折，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流，另為避免前1、2週六國5因此出現南向長時段壅塞情形，比照連假實施每日0-12時石碇及坪林南向入口封閉措施，相關應變計畫及規劃交通疏導措施如下。

收費措施，單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)再7折：假期前1、2週休；110年3月20日至21日、27日至28日，計4日；假期間110年4月2日至5日。

此外，110年4月2日至4日，每日0至5時國道全線暫停收費；110年4月5日，0至10時國道全線暫停收費。110年3月21日及28日，每日15-20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。110年4月2日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

另外，110年4月2日至3日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制；110年4月4日至5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

至於，入口匝道封閉部分，110年3月20日及27日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。110年4月2日及3日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。110年4月4日及5日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局表示，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制；視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，連續假期間國道交通量為平日的1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段的交通量，早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

最後，高公局呼籲用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。