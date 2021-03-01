收假日雪隧還在塞！高公局預估會持續到晚間十時

228連假最後一天，交通部政務次長王國財關心收假交通，前往高速公路局視察及慰勉，同時瞭解連假國道整體疏運狀況，並指示高公局針對國5及國1新竹易壅塞路段持續研議改善分流措施。

高公局表示，上午國道路況，除國5北向頭城-坪林路段於9時30分出現車多壅塞外，其餘國道路況大致正常；下午車多路段除國1北向北斗至埔鹽系統、新竹系統至湖口；國3北向關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6國姓至霧峰系統等路段車多壅塞外，其餘路段大致順暢。截至下午17時，國道交通量為67.1百萬車公里，預估全日交通量為114百萬車公里。高公局預估，國五北上車流會持續到晚間九時、十時才會舒緩。

高公局表示，另查13時07分於國5北向31公里發生2小客車外側追撞事故，造成回堵2.5公里；14時18分於國3南向34公里發生2小車追撞占內中車道，造成回堵3公里；15時23分於國1北向165公里發生小客車追撞事故占內中車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，但已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

高公局表示，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。