美味鳳梨「要用耳朵挑」！灑鹽巴不怕「咬舌頭」

「鳳梨」可謂是近期全台最具討論話題的水果。自每年3月起，鳳梨就會進入大產季，除了最主流的「金鑽鳳梨」之外，還包括有釋迦鳳梨、蘋果鳳梨、甜蜜蜜鳳梨等眾多品種陸續登場。民眾若有意購買鳳梨回家，除了視覺、手感之外，最重要的就是以「聲音」判斷熟度。另外若擔心「刮舌頭」的民眾，也可藉由鹽巴來降低不適感，更能輕鬆品嚐鳳梨的酸甜滋味。

台灣的鳳梨品種眾多，其中「金鑽鳳梨」（台農17號）因易照顧、好銷售，因此為市場最大宗，亦是外銷主力品種。依照時節，2月至4月就有屏東高樹的釋迦鳳梨，3月至5月有高雄大樹的蘋果鳳梨，5月至6月則有台南的甜蜜蜜鳳梨登場。另外亦有金桂花、土鳳梨、牛奶鳳梨，甚至是西瓜鳳梨、香水鳳梨等等不同選擇。

每種鳳梨的果肉細緻度、甜度、纖維感、口感各有不同，成熟時的特徵也略有不同。例如夏天的「金鑽鳳梨」外皮有三分之一至三分之二轉黃時，即為適合食用的熟度（早春為三分之二以上），但是也有部份品種果皮不會轉黃。因此專家建議，挑選時可輕輕敲彈果實，若是發出輕脆聲音的「鼓聲果」，代表肉質細緻、耐放，甜度也會隨著轉黃程度上升。若是發出悶沉聲響的「肉聲果」，水分較多、纖維較粗，而且不耐擺放，購買後要盡快食用。

除此之外，消費者挑選時，最好也優先選擇果實飽滿、外觀呈圓筒狀，而且冠芽青翠、切口新鮮、果目無裂無傷的鳳梨為佳。而且對比相同品種，鳳梨在天氣熱時甜度較高，天氣冷時則會較酸。

部份民眾在品嚐鳳梨時，會感覺到舌頭的刺痛感，因此害怕吃鳳梨。其實這是因鳳梨中的「鳳梨酵素」會分解口腔、舌頭的蛋白質，造成口腔黏膜變薄、產生刺激感，故產生「咬舌頭」的感覺。但多年以來已透過品種改良，大幅減少酵素含量，讓民眾能安心品嚐。另外食用前透過泡鹽水、沾鹽巴的方式，也可降低鳳梨酵素作用、減輕咬舌感。