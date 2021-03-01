快訊

舊蘇花公路對撞火燒車阻斷雙向交通 塞車大回堵

高鐵大道蚊子太多釀車禍？ 附近民眾無奈吐真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美味鳳梨「要用耳朵挑」！灑鹽巴不怕「咬舌頭」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
民眾可以透過敲鳳梨，以聲音判斷鳳梨熟度。記者黃義書／攝影
民眾可以透過敲鳳梨，以聲音判斷鳳梨熟度。記者黃義書／攝影

鳳梨」可謂是近期全台最具討論話題的水果。自每年3月起，鳳梨就會進入大產季，除了最主流的「金鑽鳳梨」之外，還包括有釋迦鳳梨、蘋果鳳梨、甜蜜蜜鳳梨等眾多品種陸續登場。民眾若有意購買鳳梨回家，除了視覺、手感之外，最重要的就是以「聲音」判斷熟度。另外若擔心「刮舌頭」的民眾，也可藉由鹽巴來降低不適感，更能輕鬆品嚐鳳梨的酸甜滋味。

台灣的鳳梨品種眾多，其中「金鑽鳳梨」（台農17號）因易照顧、好銷售，因此為市場最大宗，亦是外銷主力品種。依照時節，2月至4月就有屏東高樹的釋迦鳳梨，3月至5月有高雄大樹的蘋果鳳梨，5月至6月則有台南的甜蜜蜜鳳梨登場。另外亦有金桂花、土鳳梨、牛奶鳳梨，甚至是西瓜鳳梨、香水鳳梨等等不同選擇。

每種鳳梨的果肉細緻度、甜度、纖維感、口感各有不同，成熟時的特徵也略有不同。例如夏天的「金鑽鳳梨」外皮有三分之一至三分之二轉黃時，即為適合食用的熟度（早春為三分之二以上），但是也有部份品種果皮不會轉黃。因此專家建議，挑選時可輕輕敲彈果實，若是發出輕脆聲音的「鼓聲果」，代表肉質細緻、耐放，甜度也會隨著轉黃程度上升。若是發出悶沉聲響的「肉聲果」，水分較多、纖維較粗，而且不耐擺放，購買後要盡快食用。

除此之外，消費者挑選時，最好也優先選擇果實飽滿、外觀呈圓筒狀，而且冠芽青翠、切口新鮮、果目無裂無傷的鳳梨為佳。而且對比相同品種，鳳梨在天氣熱時甜度較高，天氣冷時則會較酸。

部份民眾在品嚐鳳梨時，會感覺到舌頭的刺痛感，因此害怕吃鳳梨。其實這是因鳳梨中的「鳳梨酵素」會分解口腔、舌頭的蛋白質，造成口腔黏膜變薄、產生刺激感，故產生「咬舌頭」的感覺。但多年以來已透過品種改良，大幅減少酵素含量，讓民眾能安心品嚐。另外食用前透過泡鹽水、沾鹽巴的方式，也可降低鳳梨酵素作用、減輕咬舌感。

鳳梨 酵素

延伸閱讀

鳳梨禁銷陸、高麗菜滯銷 北農積極行銷菜價回升

大陸禁止台灣鳳梨進口 趙天麟批：國際貿易惡棍

要日本買鳳梨是賣人情 羅智強嗆謝長廷「不講幹話難嗎？」

陸禁台鳳梨 蘇貞昌舉政府3種方式挺農民

相關新聞

遭檢舉公務員拍影片營利 蒼藍鴿霸氣回「沒人能阻止我」

日前在Dcard論壇有匿名網友以「蒼藍鴿恐怕會被撤職！」為標題發文，內容指出本名吳其穎的「蒼藍鴿」身為台大醫師，經營影音...

中油：3月桶裝瓦斯、天然氣不調漲

中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆...

228連假收假日 這些時段將出現車多

228連假最後一天，國道一號、三號、十號高雄轄區路況大致順暢，高公局南區交控中心表示，今天路況都不錯，車速平均達每小時8...

防疫旅館退場潮？這家飯店挺過難關 員工收入翻倍

農曆春節前夕，因應台商返鄉潮，各地防疫旅館量能達到高峰，農曆年過後，防疫旅館需求下降，加上疫情趨緩，有旅館在思考退場時機...

收假日雪隧還在塞！高公局預估會持續到晚間十時

228連假最後一天，交通部政務次長王國財關心收假交通，前往高速公路局視察及慰勉，同時瞭解連假國道整體疏運狀況，並指示高公...

美味鳳梨「要用耳朵挑」！灑鹽巴不怕「咬舌頭」

「鳳梨」可謂是近期全台最具討論話題的水果。自每年3月起，鳳梨就會進入大產季，除了最主流的「金鑽鳳梨」之外，還包括有釋迦鳳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。