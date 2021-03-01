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國外代孕斥資數百萬 專家鼓勵國內開放預測花費金額

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
目前國內人工生殖法無法辦理代理孕母，但民眾還是可以跑到國外施作，專家建議，國內應該修法開放。在美國約需支付代理孕母300萬元，預估國內修法後，代理孕母項目約花費100萬。示意圖／Ingimage
目前國內人工生殖法無法辦理代理孕母，但民眾還是可以跑到國外施作，專家建議，國內應該修法開放。在美國約需支付代理孕母300萬元，預估國內修法後，代理孕母項目約花費100萬。示意圖／Ingimage

藝人張惠妹的經紀人陳鎮川與男友Darren去年7月結婚，昨日更公布兩人有了兒子「陳陳」，據媒體報導，陳陳是在美國洛杉磯透過合法代理孕母所生，整個費用耗資約450萬元台幣。然目前國內人工生殖法無法辦理代理孕母，但民眾還是可以跑到國外施作，專家建議，國內應該開放，代理孕母雖有風險，但可以修法限制、事先了解個案。在美國約需支付代理孕母300萬元，預估國內修法後，代理孕母項目約花費100萬即可。

不孕治療權威醫師李茂盛說明，在美國做一次試管嬰兒要價1萬美金，若需做進一步檢測要2萬美金，再加上代理孕母大約需支付300萬台幣。他解釋，代理孕母從一開始的胚胎到生下小孩這段期間，提供子宮且工作、生活受到限制，一般懷孕280天，美國以懷孕天數計價，一天就需要3千美金左右，其實並不貴。

然目前國內人工生殖法無法辦理代理孕母，但民眾還是可以跑到國外施作，李茂盛則建議，國內應該開放，代理孕母雖有風險，但可以修法限制、事先了解個案。此外，在國外受孕不一定是黃種人，擔心小朋友返台後，因膚色不一樣，在學校受到歧視，影響小孩身心發展。

李茂盛指出，依據現行法律，卵子、精子是無償捐贈，加上工作時數、風險及慰問金等，預估台灣修法後，代理孕母費用約100萬。

現行法人工生殖法規定，施行限於不孕夫妻，未婚者、單親、同志等都無法要求做人工生殖，且目前無法辦理代理孕母。為什麼我國的人工生殖法仍未修正？

對此，衛福部國民健康署婦幼組簡任技正陳麗娟解釋，過去認為代孕會衍生許多爭議，包括親權歸屬、探視權、隱私權、代孕者的身體自主權等，都必須要有更周全的研議。

陳麗娟說，民國105年對於人工生殖法中，代理孕母部分有報行政院審議，但相關團體持不同意見，所以退回來再做研議。目前搜集相關團體意見，以尋求最大共識，若有共識，將擬定草案，再召開專家會議，與法律、婦女、兒權、醫療以及倫理團體等一起討論條文內容。

代理孕母 懷孕

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