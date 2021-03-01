快訊

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫旅館思量退場？學者：做好區域整合 嘗試異業合作

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
徹底清消是防疫旅館重要一環，客人退房後至少淨空4小時才進場消毒、打掃。圖／西子灣大飯店愛河館提供
徹底清消是防疫旅館重要一環，客人退房後至少淨空4小時才進場消毒、打掃。圖／西子灣大飯店愛河館提供

隨著農曆春假結束、台商返回外鄉，各地防疫旅館需求驟降，有些防疫旅館也面臨退場考量。學者認為，在疫苗未能穩定國際疫情前，防疫旅館雖然仍有需求，但為求順利銜接疫後新生活，建議旅館應做好區域整合規畫，嘗試異業合作。

高雄餐旅大學旅館管理系教授蘇國垚表示，就像高麗菜價格一下漲、一下跌，漲了農民搶種，結果過量價跌，來年不敢種，量少價格又上去。防疫旅館也是如此，業者因應疫情進行調整，等到生活復常，終究還是要回歸服市場機制、服務品質。

蘇國垚認為，台灣在全球抗疫韌性排名去年曾排名2、3名，但今年下滑至第7名，主要還是跟疫苗有關，相對商務與旅行者也會以此為指標之一，雖然可能沒那麼快，但防疫旅館也應及早做好規畫及準備。國民旅遊市場很熱，「異業結合」可以提高競爭力，或與地方政府推動Destination marketing目的地行銷，吸引國內消費。像國內飯店業龍頭晶華與旅行社龍頭雄獅就異業結合，嘗試多種方案，雖然不會每案都成功，但「不做就是等死」。

高雄科技大學觀光管理系教授兼商業智慧學院院長李一民表示，防疫飯店的需求與退場，要看開放國門的步調和節奏，這又和防疫緊緊相扣。從每次連假迸發出的旅遊熱潮，還是可以看出國旅的潛力。防疫旅館最終還是會回到一般旅館，不能只是比誰房價賣得便宜，而是要創造防疫之外的價值主張，做好下一步準備。例如與在地藝術家、文史工作者合作，像民宿一樣營造主人特色、在地特色。

防疫旅館 疫情

延伸閱讀

防疫旅館退場潮？這家飯店挺過難關 員工收入翻倍

港府加快為市民接種2019冠狀病毒疾病疫苗

印度第二階段疫苗接種開始 總理莫迪施打第一劑

民調：英美等國民眾對疫苗接受度顯著升高

相關新聞

228連假收假日 這些時段將出現車多

228連假最後一天，國道一號、三號、十號高雄轄區路況大致順暢，高公局南區交控中心表示，今天路況都不錯，車速平均達每小時8...

防疫旅館思量退場？學者：做好區域整合 嘗試異業合作

隨著農曆春假結束、台商返回外鄉，各地防疫旅館需求驟降，有些防疫旅館也面臨退場考量。學者認為，在疫苗未能穩定國際疫情前，防...

防疫旅館退場潮？這家飯店挺過難關 員工收入翻倍

農曆春節前夕，因應台商返鄉潮，各地防疫旅館量能達到高峰，農曆年過後，防疫旅館需求下降，加上疫情趨緩，有旅館在思考退場時機...

高麗菜盛產季價格卻大跌 張麗善北上推廣雲林農特產品

菜賤傷民，達德能源公司率企業之先，採購50萬雲林縣高麗菜，幫助雲林農民，並分送給全省弱勢團體。雲林縣長張麗善今北上至台北...

國5中午紫爆了！雪隧回堵5.5公里部分路段時速不到10

連假最後一天，國道5號從今天上午10點起，北返車道出現車多壅塞，中午時進入雪隧前路段呈現紫爆，部分路段時速不到10公里，...

台鳳梨罐頭曾世界第一 如今？學者：農委會不重視加工

大陸對台下鳳梨禁令今天生效，農委會表示，要加碼提供海外拓銷獎勵及銷售業績獎勵，預計強化外銷鳳梨3萬公噸、目標加工2萬公噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。