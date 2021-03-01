防疫旅館思量退場？學者：做好區域整合 嘗試異業合作

隨著農曆春假結束、台商返回外鄉，各地防疫旅館需求驟降，有些防疫旅館也面臨退場考量。學者認為，在疫苗未能穩定國際疫情前，防疫旅館雖然仍有需求，但為求順利銜接疫後新生活，建議旅館應做好區域整合規畫，嘗試異業合作。

高雄餐旅大學旅館管理系教授蘇國垚表示，就像高麗菜價格一下漲、一下跌，漲了農民搶種，結果過量價跌，來年不敢種，量少價格又上去。防疫旅館也是如此，業者因應疫情進行調整，等到生活復常，終究還是要回歸服市場機制、服務品質。

蘇國垚認為，台灣在全球抗疫韌性排名去年曾排名2、3名，但今年下滑至第7名，主要還是跟疫苗有關，相對商務與旅行者也會以此為指標之一，雖然可能沒那麼快，但防疫旅館也應及早做好規畫及準備。國民旅遊市場很熱，「異業結合」可以提高競爭力，或與地方政府推動Destination marketing目的地行銷，吸引國內消費。像國內飯店業龍頭晶華與旅行社龍頭雄獅就異業結合，嘗試多種方案，雖然不會每案都成功，但「不做就是等死」。

高雄科技大學觀光管理系教授兼商業智慧學院院長李一民表示，防疫飯店的需求與退場，要看開放國門的步調和節奏，這又和防疫緊緊相扣。從每次連假迸發出的旅遊熱潮，還是可以看出國旅的潛力。防疫旅館最終還是會回到一般旅館，不能只是比誰房價賣得便宜，而是要創造防疫之外的價值主張，做好下一步準備。例如與在地藝術家、文史工作者合作，像民宿一樣營造主人特色、在地特色。