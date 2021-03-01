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高麗菜盛產季價格卻大跌 張麗善北上推廣雲林農特產品

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
雲林縣長張麗善（前排中間）今率市府團隊至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（前排中間）今率市府團隊至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影

菜賤傷民，達德能源公司率企業之先，採購50萬雲林縣高麗菜，幫助雲林農民，並分送給全省弱勢團體。雲林縣長張麗善今北上至台北希望廣場農民市集推銷雲林農特產品，張麗善表示，近期農產品價格偏低，盼透過積極行銷推廣在地優質農產品，別讓農民血本無歸。

張麗善指出，受到新冠肺炎疫情影響，很多餐會及活動取消，連帶農產品滯銷，然而近期又是高麗菜盛產期，因此今日北上推廣雲林高麗菜，不僅讓北部民眾可能享受美味又無農藥的高麗菜，還能幫助農民；除了高麗菜，張麗善也藉著機會推廣蕃薯、文蛤等農漁產品。

張麗善表示，雲林縣是農產大縣，積極推廣「雲林良品」品牌聲量，目前在台灣已有5000個銷售點，其農產品包含高麗菜、鳳梨等，透過這樣的管道及通路全台行銷；除了在台銷售，也盼雲林農產能躍上國際舞台，希望能把中國大陸的訂單轉移到東南亞。

張說，雲林去年及今年接連開拓新加坡及馬來西亞市場，未來循著這個管道，希望建立其他國家對雲林農產品的信心及信賴，只要通路打開，就能幫助農民行銷其產品。

另外，張麗善也頒發感謝狀給達德能源公司，該公司在農業處長吳芳銘引薦下，採購50萬元共計2500箱，約5公噸重的高麗菜，透過慈濟基金會及食物銀行的協助，送往新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣等弱勢團體。上周已分送2車計1000箱，228連假後的上班日，將再分送3車計1500箱高麗菜。

達德能源公司董事長王雲怡表示，先前已採購10餘萬元的雲林身心障障社會福利團體手工糕餅、27萬多元的香菸，分別贈送給全雲林小學生及雲林清潔隊員享用，這次採購50萬高麗菜，盼能協助雲林農民及全台有需要的弱勢家庭。

雲林縣長張麗善（中）頒發感謝狀給達德能源公司董事長王雲怡（右）。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）頒發感謝狀給達德能源公司董事長王雲怡（右）。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今北上至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今北上至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今率市府團隊至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今率市府團隊至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）北上推廣雲林農特產品，並現場示範如何將文蛤及高麗菜煮成一道菜。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）北上推廣雲林農特產品，並現場示範如何將文蛤及高麗菜煮成一道菜。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善今北上至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影
雲林縣長張麗善今北上至台北希望廣場農民市集推廣雲林農特產品。記者胡瑞玲／攝影

高麗菜 農民 張麗善

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