高麗菜盛產季價格卻大跌 張麗善北上推廣雲林農特產品

菜賤傷民，達德能源公司率企業之先，採購50萬雲林縣高麗菜，幫助雲林農民，並分送給全省弱勢團體。雲林縣長張麗善今北上至台北希望廣場農民市集推銷雲林農特產品，張麗善表示，近期農產品價格偏低，盼透過積極行銷推廣在地優質農產品，別讓農民血本無歸。

張麗善指出，受到新冠肺炎疫情影響，很多餐會及活動取消，連帶農產品滯銷，然而近期又是高麗菜盛產期，因此今日北上推廣雲林高麗菜，不僅讓北部民眾可能享受美味又無農藥的高麗菜，還能幫助農民；除了高麗菜，張麗善也藉著機會推廣蕃薯、文蛤等農漁產品。

張麗善表示，雲林縣是農產大縣，積極推廣「雲林良品」品牌聲量，目前在台灣已有5000個銷售點，其農產品包含高麗菜、鳳梨等，透過這樣的管道及通路全台行銷；除了在台銷售，也盼雲林農產能躍上國際舞台，希望能把中國大陸的訂單轉移到東南亞。

張說，雲林去年及今年接連開拓新加坡及馬來西亞市場，未來循著這個管道，希望建立其他國家對雲林農產品的信心及信賴，只要通路打開，就能幫助農民行銷其產品。

另外，張麗善也頒發感謝狀給達德能源公司，該公司在農業處長吳芳銘引薦下，採購50萬元共計2500箱，約5公噸重的高麗菜，透過慈濟基金會及食物銀行的協助，送往新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣等弱勢團體。上周已分送2車計1000箱，228連假後的上班日，將再分送3車計1500箱高麗菜。