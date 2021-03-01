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台9線蘇花公路北上現車流！公路總局：避開尖峰時段

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
228連續假期最後1日，除基隆台2線大武崙路段西向及新北台2線淡水路段東向已出現車多壅塞。推估下午起，台9線蘇花公路北上崇德到東澳、台61線北上香山至鳳鼻、台9線南迴公路南下知本往楓港方向，都將出現車潮。本報資料照片
228連續假期最後1日，除基隆台2線大武崙路段西向及新北台2線淡水路段東向已出現車多壅塞。推估下午起，台9線蘇花公路北上崇德到東澳、台61線北上香山至鳳鼻、台9線南迴公路南下知本往楓港方向，都將出現車潮。本報資料照片

228連續假期最後1日，至中午12時止，基隆台2線大武崙路段西向及新北台2線淡水路段東向已有壅塞與車多情形，請用路人多加留意。另，根據預測，下午開始台9線蘇花公路北上崇德到東澳，將於14時至17時湧現車流量；台61線北上香山至鳳鼻預料13時至22時出現車多與壅塞；台9線南迴公路南下知本往楓港方向將可能於14時至19時出現車潮。

公路總局提醒，行前請多參考幸福公路APP即時路況，行車時應密切注意警廣與路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊，以避開車流尖峰時段。

公路總局表示，連假期間(110年2月26日0時起至3月1日24時止)提供國道客運票價優惠(共90條路線)、43條台灣好行路線享電子票證半價優惠及轉乘優惠，鼓勵民眾踴躍搭乘公共運輸出遊，另於優惠期間，搭乘公共運輸前往東部地區可享更多好康：票價部分提供北花線來回票400元，且持不同客運業者回程票根更可通用。

公路總局說，民眾搭乘公路客運至當地後，持客運票根(宜蘭地區持北宜國道客運票根、花蓮地區持北花國道客運票根、臺東地區持北花國道客運或高東直達臨時路線票根)向指定租賃業者租車可享優惠，完成租用車輛後，再持汽(機)車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證(不限同一公司)，可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元）。

北花線國道客運北上班次於今日下午預計至少開行18班次，並視現場疏運人潮機動加班，歡迎民眾多加利用，搭乘公共運輸暢遊花蓮。

公路總局表示，有關疏運相關資訊可至公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)查詢，查詢省道即時路況、國道替代道路及公共運輸等資訊，公路總局提醒民眾於返鄉做好行前規劃及行車安全檢查，行經路段能見度不佳路段，請用路人減速慢行、小心駕駛。

國道客運 蘇花公路 替代道路

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