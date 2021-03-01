防疫旅館退場潮？這家飯店挺過難關 員工收入翻倍

農曆春節前夕，因應台商返鄉潮，各地防疫旅館量能達到高峰，農曆年過後，防疫旅館需求下降，加上疫情趨緩，有旅館在思考退場時機；也有防疫旅館不急著回歸，認為這是當前最有效求生術，有飯店轉做防疫旅館後，員工薪水翻倍，逆勢開出紅盤。

開業邁入第11年的西子灣大飯店愛河館，是三星飯店，有將近150間房，早期以接陸團、國旅客為主，去年初疫情爆發後，一度慘澹經營苦撐至少半年，曾經一晚只接到3組客人，飯店月租135萬加上人事成本，成為沉重壓力。

去年9月在高雄市觀光局輔導下，西子灣大飯店愛河館成為防疫旅館，每天含三餐收費1900至2300元，業者可另向政府申請一晚800元補助。房內有浴缸、書桌、沙發，空間寬敞，頗受居家檢疫者青睞，有不少回頭客，退房後便預訂下次入住時間。

西子灣大飯店愛河館董事長莊茂進說，疫情衝擊觀光業，轉做防疫旅館對許多業者來說，確實是求生重要契機，疫情爆發以來，飯店10多名員工沒有裁員，營收2%當獎金，員工薪水加獎金，幾乎是昔日收入2倍，辛苦有代價。

莊茂進表示，當防疫旅館不只是務實求生，也是一份社會責任，過年前夕，近150間房幾乎全滿，近期住房率4至5成，代表還有一定需求，會持續做到疫情結束，不急著回歸一般旅館。

高雄市旅館公會理事長周文彬說，以往3、4月是國旅淡季，因為疫情無法出國，今年國旅熱潮還會延續，許多四星、五星觀光飯店祭出優惠價吸客，與三星以下旅館價差縮小，三星以下旅館優勢不及觀光飯店，處境更為艱難，等於是被逼到牆角，困境中，若沒轉做防疫旅館等模式求生，確實會撐得很辛苦。

周文彬說，台灣還沒打疫苗，疫情何時結束看不到盡頭，防疫旅館需求還會存在一段時間，退場潮還不明顯。防疫旅館一樣是在服務客人，仍要顧好口碑，經營新客人，也要顧好回頭客，疫情勢必讓市場重整、轉變，如何在疫情風暴中樹立品牌，對業者來說是重要一課。