開始塞了！收假日頭城-坪林路段多處壅塞
今日（3/1）為和平紀念日連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為26.4百萬車公里，預估本日交通量為114車公里。上午國道路況，除國5北向頭城-坪林路段於9時30分出現車多壅塞外，其餘國道路況大致正常。
高速公路局表示，下午國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪，國5頭城-坪林等北向路段可能會出現車多情形，建議用路人透過高速公路1968網站及App查詢路況，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
另今日14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。
高工局表示，今日8時17分國1南向358公里發生2小貨車追撞，造成後方回堵約3公里；9時27分國1南向356公里發生2小客車追撞，造成後方回堵約1公里；11時06分國5北向32公里發生2小客車外路肩追撞事故，影響後方車流，以上事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。
高公局提醒民眾，假期間多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。
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