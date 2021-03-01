收假日返家車潮出現！公路總局推估這些路段易塞
二二八連續假期的第3天，昨日有部分風景區如台2乙線淡水及台18線阿里山路段都有車多情形。公路總局表示，預估今日開始出現返家車潮，請用路人多注意台9線礁溪路段、台9線蘇花路廊路段、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻路段等易車多或壅塞路段。
公路總局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。
公路總局表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次共14家業者90條國道客運重點疏運路線，於110年2月26日0時起至3月1日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，都提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程(8公里)或市區客運一段票免費措施(高鐵快捷公車除外)，持電子票證搭乘43條「台灣好行」客運路線享半價優惠。
公路總局說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7311班次，疏運11萬7224人；東部國道客運路線共計行駛1669班次，疏運2萬5662人。
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