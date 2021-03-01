清朝鄉試百年考棚3月底開放 保留完整工法用材罕見

有百年歷史的古蹟「台灣府儒考棚」位在台中西區府後街，20多年前學者呼籲搶救，是目前國內僅存的清代考棚建物，經專家研究指出，考棚建築應屬蘇州一帶工法，台灣現存少見的清朝時期官署建築，尺度、工法及用材極罕見。台中市政府總計投入7000萬元修復，文化局表示預計3月底對外開放參觀。

台灣省首任巡撫劉銘傳時，台中市是台灣省城所在地，建考棚讓全台考生參加鄉試之用，不必千里迢迢至福建省趕考，但第二任巡撫邵友濂建請省會移到台北，台中的省城成為為單純的「台灣府城」，考棚在清光緒18年興建完成後，未能用在省城考場，但原始角色不容忽視，是當時城內規模最大的建築群。

台灣府儒考棚周邊區域經日據時期全新規劃，清代發展痕跡幾乎消失，近代又有許多加蓋的建築物，隱藏在街市中被人們慢慢遺忘。1990年代初期由學者李乾朗及賴志彰呼籲其重要性，2016年指定為台中市定古蹟列入文化資產的保護，2019年完成調查研究暨修復計畫後，逐步揭開台灣府儒考棚的面紗。

文化局表示，台灣府儒考棚遺仍保留傳統木棟架「抬樑式」及「穿斗式」構架系統，捲棚空間完整別具特色，市府爭取中央補助經費並編列市府配合款，總投入7153萬8201元修復。