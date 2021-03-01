數羊、睡八小時都NG！日本醫學教授破除七大「睡眠迷思」

現代生活忙碌，能在家好好睡上一覺，是件幸福的事。但就怕鑽進被窩中，卻怎麼樣也睡不著，反而讓自己更累。最近就有日本醫學教授，分享了大眾經常搞錯的七個「睡眠迷思」。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，醫學博士、教授出身，現在是久留米大學校長的内村直尚，近日接受採訪，表示一般人對於「睡眠」這件事，其實有許多的誤解。而他列舉以下七條項目說明，希望能分享關於睡眠的正確知識，讓人能夠睡得飽又睡得好。

1.睡八小時未必好

一般常有「理想的睡眠時間為8小時」的說法，但其實這說法未必正確。好比根據年齡的不同，需要的睡眠時間也不一樣。根據大規模的調查，15歲的青少年需要平均睡8小時，但25歲為7小時，45歲為6.5小時，而到了60歲以上，只要睡滿6小時便已算是充分。

2.數羊不一定有用

如果說已經養成在睡不著時，數羊就能入眠的人，那倒是無所謂。但要是幾經嘗試，仍然無法靠數羊入睡的人，那麼數羊反而會干擾睡眠。畢竟躺上床鋪，就是為了好好睡覺，因此數羊或滑手機等等，這些多餘的事都應該避免。

3.睡不著就不要繼續躺著

許多人都會覺得睡不著，那就繼續躺著等到睡著為止。不過對於失眠的人而言，長期睡不著還躺在床上，反而會加深「躺在床上=睡不著」的心理作用，反而更讓人睡不著。因此若是躺在床上15分左右仍未入眠，就應該離開被窩，做點看書之類的事讓自己睡意湧現後再回床上。

4.不要開著冷氣睡覺

天氣熱的時候開冷氣睡覺看似平常，但長時間開著冷氣，其實有害體溫的調節，影響睡眠品質。最好在開冷氣的時候，設定冷氣開3到4個小時就好。如果冬天時想使用電熱毛巾也同理，最好在睡前一小時替棉被加溫後，就不要繼續使用了。

5.不要一泡完熱水澡就睡

人體會隨著釋放熱量的同時緩緩入眠，然而如果跑完熱水澡，體內的溫度太高不好釋放，就很難睡得著。要泡澡盡量選在睡前90到120分鐘，如果洗完澡馬上就得入睡，那最好使用淋浴的方式。

6.喝酒不會助眠

雖然喝了酒看似比較容易睡得著，但是酒精殘存在體內，代謝過後會成為乙醛，產生喚醒人的作用。因此雖然一開始確實能讓人睡著，但也容易睡到一半就醒來。

7.晚班、熬夜隔天早上別睡太久

如果碰上工作等緣故必須熬夜，一般人回家之後，都會因為疲勞而倒頭就睡。不過其實「回家先睡個15到30分鐘，晚上再早點就寢」是比較好的調整方式。藉由著短時間睡眠補充體力，晚上再早點熟睡回來，才不會讓生理時鐘日夜顛倒。