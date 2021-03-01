全台31站空品「亮橘燈」 高雄最慘境內測站無一倖免

西半部風速弱，空氣品質不佳，環保署監測，上午11時全台有31站「橘色警戒」，全數分布在台中以南，其中高雄境內13個測站無一倖免。環保署提醒，中部、雲嘉南、高屏敏感族群應減少在戶外劇烈活動，台中以南今天也可能出現紅害。

環保署表示，今天東北季風減弱，環境風場轉為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，汙染物不易擴散；午後北部及高屏地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升。今天各地空品，除了宜花東馬澎良好、金門普通以外，西半部都是「橘色提醒等級」，中部、雲嘉南及高屏地區短時間可能達紅色警示等級。

2日東北季風增強，北部地區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；下風處南部地區稍有汙染物累積。高屏為「橘色提醒」等級，竹苗、中部、雲嘉南為「普通」等級，北部、宜蘭、花東為「良好」等級。

3日仍受東北季風影響，北部地區擴散條件佳，下風處南部地區仍易累積汙染物。高屏為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南為「普通」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東為「良好」等級。