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遊客拍櫻花闖包區露營地 交通混亂害車損傷園方嗆：才賺你多少？

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友爆料台中某露營地品管差勁。圖／取自爆料公社
不少網友爆料台中某露營地品管差勁。圖／取自爆料公社

一年一度的櫻花季來臨，不少民眾選擇到營地露營賞花，不料台中某露營區卻接連被爆料品管不佳，網友指出，業者為賺錢，竟開放遊客進入包區的露營地，導致露營的民眾不斷被遊客干擾，且垃圾桶、廁所也非常不整潔，向業者反應也無法改善，業者竟擺爛回「來客數太多顧不到露營區」，營區造成轎車損傷，業者甚至嗆「才賺你多少錢？頂多我賠！」

臉書社團「露營公社」近日出現多篇抱怨同一家露營地的文章，一名網友表示，他們預定「粉櫻區包區」，想不到其他遊客卻可任意穿梭各帳篷間，向業者反應，他們卻兩手一攤回應「沒辦法管」。而因遊客數太多，露營區廁所也被遊客使用的髒亂不堪，垃圾桶滿出來、衛生紙用光，業者也遲遲不處理。

該網友說，業者以遊客過多為由，改為單一出口，由於出口斜坡太陡，造成開車相當不便，要離開時還有其他車輛停在出入口，害得他們出不去，向業者反應「若因此撞傷遊客、車子撞壞誰賠？」他們則回嗆「撞傷我賠！」

還有一名網友也預定包區的營區，到現場後卻發現業者已將該區提供給其他民眾使用，他們要求業者處理，業者還抱怨「不能讓個位置嗎？」另外還發現營區飲水機壞了，打電話反應業者才願意處理。他也抱怨，包區營地一直有遊客進出，還有遊客抱怨「怎麼拍都拍到帳篷」，讓他相當傻眼。

另一名網友則抱怨，到該營區露營根本是「三天地獄」，早上被喧鬧不休的遊客聊天與走路聲音吵醒，明明已經包區，業者卻沒有對遊客管制，因遊客過多也造成垃圾桶爆滿、廁所充斥排泄物、盥洗間都是尿騷味，對此業者回應「因為來客數4000人，沒辦法顧到露營區」，還辯稱「垃圾桶爆滿跟廁所髒是因為打掃的人休息」。

該網友也說，離開營區時，園方引導近20台車開進未整理的泥土路，不只坑坑洞洞，還有一個高低落差很大的上坡，導致許多轎車前保桿、底盤有擦傷，還有轎車成了「鏟土車」，看了其他轎車慘狀，害得後方車主不敢開車前進，園方卻大聲嗆「才賺你們多少錢，頂多壞掉擦傷我來賠！」

露營區 櫻花季 賞花

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