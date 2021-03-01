收假日出現車潮 行車注意路況

今(1)日是228連續假期的第三天，昨日有部分風景區如台2乙線淡水及台18線阿里山路段都有車多情形。交通部公路總局預估今日開始出現返家車潮，請用路人多注意台9線礁溪路段、台9線蘇花路廊路段、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻路段等易車多或壅塞路段。

交通部公路總局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，這次共14家業者90條國道客運重點疏運路線，於2月26日0時起至3月1日24時止，享平日優惠票價或原票價八五折的優惠，另外，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、臺鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程(8公里)或市區客運一段票免費措施(高鐵快捷公車除外)，持電子票證搭乘43條「台灣好行」客運路線享半價優惠。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7,311班次，疏運117,224人；東部國道客運路線共計行駛1,669班次，疏運25,662人

相關連結：

● 公路總局疏運專區：https://tinyurl.com/wrms2zd

● 公路總局智慧化省道即時資訊服務網(查詢最新路況)：

http://168.thb.gov.tw/THB168