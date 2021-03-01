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台鐵更換「木枕」 3月4日起台北站5列次誤點5至10分鐘

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台北站預計自110年3月4日起至110年3月31日依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計5列次，各列車約延誤5至10分鐘。圖／台鐵提供
台北站預計自110年3月4日起至110年3月31日依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計5列次，各列車約延誤5至10分鐘。圖／台鐵提供

台鐵局為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，在交通部推動的「鐵路行車安全改善六年計畫」內規劃將台鐵的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔，台北站預計自110年3月4日起至110年3月31日依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計5列次，各列車約延誤5至10分鐘。

台鐵局提醒旅客，乘車前可至台鐵局官方網站(網址：http://www.railway.gov.tw/tw/index.html )、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站也會加強播音告知資訊。台鐵也對於造成旅客不便致歉。

台北站更新道岔工程期間為110年3月4日起至110年3月31日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘，影響如下：

1/ 2264 /區間 /嘉義=基隆 /萬華(23:40)=松山(23:54)

2 /251 /自強 /花蓮=樹林 /松山(23:51)=板橋(00:12)

3 /152 /自強 /屏東=七堵 /板橋(23:52)=松山(00:11)

4 /447 /普悠瑪 /台東=樹林 /松山(00:05)=板橋(00:23)

5 /1298 /區間 /苗栗=南港 /萬華(00:02)=松山(00:34)

台鐵

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