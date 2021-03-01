收假還有票！高鐵下午與晚間加開兩列車服務北返民眾

連續假期即將結束，台灣高鐵加強服務北返旅客，今(1)日下午及晚間自左營站，加開2班次北上各站停靠的全車對號座列車，歡迎旅客立即訂位購票。

高鐵公司表示，今日各車次實施全車對號座，請旅客依票面所載之車次及車廂座位搭乘；明(2)日起恢復自由座服務，歡迎多加利用。

高鐵公司提醒，配合政府防疫措施，本次疏運期間（2/26-3/1）車廂內仍禁止飲食，搭車時請自備口罩並全程佩戴，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

加班車資訊如下：

3/1（一）

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8862車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。