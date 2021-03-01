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收假日國道易塞路段曝光！高公局建議北返旅客上午出發
今日（3/1）為和平紀念日連續假期收假日，高工局預判今日壅塞路段，將出現在下午時段之國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪，國5頭城-坪林，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
昨日(2/28)全日交通量為 113.9百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍。
高工局說，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.7百萬車公里。今日相關疏導措施包括：全日封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口、14-21時國5蘇澳至頭城之北向入口高乘載管制、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
高工局表示，昨日下午車多路段除國1北向頭份-湖口，國3北向茄苳-寶山、關西-鶯歌系於23時紓解，國5宜蘭-坪林於凌晨1時紓解以外，其餘路段大致正常。今日0-5時國道交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均（3.5百萬車公里）的1.6倍；預估全天交通量為114百萬車公里。
高速公路局表示，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。
至於針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，大家快樂出遊，平安返家。
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