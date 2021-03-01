把握收假日出遊好天氣！吳德榮：明濕冷北氣溫驟降有雨

今(1日)晨台灣北部海面有中層雲移入北台灣，各地無降水回波，亦無降雨。今晨冷空氣減弱，但因「輻射冷卻」作用的差異，北東低溫略降，中南則略升，幅度皆不大。

截至清晨5時06分，本島平地最低氣溫前3名為：新北雙溪區13.0度，基隆安樂區13.1度，苗栗頭屋鄉13.3度。其他各地區低溫：中部(台中神岡區)15.3度，南部(台南新化區)15.9度，東部(花蓮壽豐鄉)14.8度；台北文山區13.9度。

中央氣象局表示，今天（1日）東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，早晚仍涼，西半部日夜溫差大；台灣北部、東北部地區及金門、馬祖為多雲，其他地區及澎湖為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，晚上起馬祖轉為有短暫雨，明天（2日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。

氣象局表示，台灣北部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；今、明兩天基隆北海岸、桃園以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生的機率；今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度、明天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天（1日）各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。今天氣溫：北部13至28度，中部15至30度，南部16至31度，東部15至29度。

他表示，最新模式模擬顯示，明天（2日）又有另一波冷空氣南下，北台灣氣溫驟降（白天高溫比今天低10度、約降至18度），其他地區氣溫略降；新竹以北、東半部轉有局部雨。周三（3日）降雨漸緩，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園轉多雲，新竹以南多雲時晴；氣溫緩升，白天北偏涼、南舒適，早晚略偏冷。周四、五（4、5日）各地多雲時晴，白天微熱、早晚涼；東半部及部分山區偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周六（6日）鋒面影響、下周一（8日）晚又有一波，冷空氣較弱、水氣很多，兩波之間雖有空檔、但並不明顯，為多雨的型態。周六中部以北有陣雨。

他表示，周日（7日）、周一降雨有先減緩、再增強的變化。降雨的變化與對流雲層的模擬有關，由於理論的限制，期末的模式模擬有較大「不確定性」，且各國模式所模擬的降雨時、空分布，都還在調整，需持續觀察。