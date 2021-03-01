七等生電影「削瘦的靈魂」 解剖台灣「內向世代」源頭

1967年，作家七等生在「文學季刊」發表小說「我愛黑眼珠」，主角李龍弟在末世洪水中拯救了妓女，卻無視妻子遭洪水淹沒。此一離經叛道的作品引發社會震撼，七等生遭文壇批評「對文化和道德毫無敬意」，形容他的作品是「小兒麻痺文體」。半世紀後，導演朱賢哲在七等生文學電影「削瘦的靈魂」中，以詩意的畫面展現此一驚世駭俗的文學經典，企圖揭開七等生黑暗深邃的內心世界。

七等生去年10月辭世。他被認為是台灣「最具爭議、也最難懂的現代主義小說家」，導演朱賢哲花了三年時間拍攝的「削瘦的靈魂」，19日全台上映。七等生創作紀念展、讀書會從6日起於舊香居陸續登場，由作家楊照整理的「七等生全集」也重新出版，引領讀者重新閱讀、理解這個被忽視了半世紀的作家。

透過訪談七等生與親友，朱賢哲一一揭開七等生留給讀者的謎題。為什麼叫「七等生」？七等生的師專朋友說，因為他認為自己是「最爛的人」。好友阮慶岳說，七等生的童年「在屈辱的過程中長大」，包括社會、階級、經濟的。他為了翻轉貧窮考上師專，是全班公認最具音樂才華者，同學形容他一拿起指揮棒，樂團便充滿生命力，老師卻因為他指揮時「屁股搖了一下」給他零分，甚至要求全班同學在周記上報告七等生行為不檢之處。

在創作熱情和社會規範之間苦苦掙扎的七等生，人生充滿挫折與矛盾。他總在黑暗的房間創作，玻璃貼滿裸女圖片。妻子看破紅塵剃度出家，而女兒對父親的回憶，是他寫作時總叫子女「出去啦」，母親被迫抱著他們深夜在街頭流浪。對著鏡頭，七等生自承差點進入精神病院，卻又自豪表示「我寫的是宇宙、人類，而不是你們要的東西。」

半世紀前，七等生作品被文壇諷刺為「小兒麻痺」文體，他甚至被衛道人士當面吐口水，作家葉石濤形容他「挖掘自己靈魂深處的黑暗領域獲得源源不絕的材料」。然而隨時代推移，如今七等生成為影響台灣現代作家最重要的作家之一。作家駱以軍認為，他是駱以軍這一代「內向世代」作家的精神源頭。