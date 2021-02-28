一日遊國5湧現北返車流大塞車 雪隧前紫爆回堵5.5公里

228假期湧現旅遊人潮，晚間準備回家，國5出現大量北返車流，晚間8點雪隧前一路紫爆回堵5.5公里，嚴重路段的時速只有10公里，各交流道回堵到平面道路約1至2公里，目前是今天的國5北返車流最大量。

今天天氣好，不少人到宜蘭一日遊，上午路況還算順，但晚上結束遊程瞬間出現北返車潮。車輛大排長龍等著進入雪隧，燈火通明，從頭城要進入雪隧路段前呈現紫爆嚴重回堵，走走停停，各交流道頭城及宜四匝道各回堵2公里、宜蘭交流道回堵1公里、蘇澳交流道回堵0.5公里，預計要到深夜才能紓解，