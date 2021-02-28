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昭和櫻大爆發！阿里山整片「粉紅花海」超浪漫

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
位於頂湖的昭和櫻，目前已成一片粉紅美景。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
位於頂湖的昭和櫻，目前已成一片粉紅美景。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用

隨著三月花季到來，全台各地的賞櫻熱潮也持續加熱。其中阿里山區受惠於近日暖陽天氣，花況也進入佳境，其中昭和櫻已經有5成至滿開的盛況，民眾可把握連假尾聲登山賞花，包括頂石棹櫻之道、長青居、竺園等地，或是延伸至蘇家農場、九芎神木，都是推薦的賞花景點。

積極推廣阿里山美景的臉書粉絲頁「漫步在雲端的阿里山」指出，昭和櫻有個日本風的名稱，但卻不是日本品種，日本昭和櫻開白花，台版昭和櫻則是粉色櫻花。從外觀上來看，粉色昭和櫻的五片花瓣分離，很容易辨識。目前嘉義的中低海拔山區廣植昭和櫻，阿里山公路從隙頂到福山路段，沿途都有昭和櫻分佈。

粉絲團也指出，目前上山賞花，主角就是昭和櫻，目前已達到5成至8成以上、甚至滿開的開花盛況。而阿里山以阿里山森林遊樂區為例，粉色系櫻花花況達到5成至8成，白色系的唐實櫻則有3成至5成，園區的緋寒櫻，以及阿里山公路75至78K的霧社櫻，也持續盛開中。另外來吉、太和的椿寒櫻持續滿開或進入吹雪狀態，可把握機會欣賞。

對於有意上山的民眾，粉絲團建議的賞花景點包括有頂石棹櫻之道、長青居、竺園、頂湖、中興製茶所、石棹加油站、隙頂、彌陀禪寺（第二波）、阿里山公路沿線、二萬平青年活動中心、阿里山工作站、沼平公園、阿里山旅社區、監工區等地。另外今年草嶺石壁櫻花季也與阿里山國家風景區合作，推薦蘇家農場、九芎神木等景點。

對於來不及連假上山的民眾，「漫步在雲端的阿里山」也建議，估計花季可以延續到4月中旬，而且連假過後遊客較少，賞花品質更優。

位於頂石棹服務站的昭和櫻。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
位於頂石棹服務站的昭和櫻。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
昭和櫻的特色之一，就是五片花瓣分離。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
昭和櫻的特色之一，就是五片花瓣分離。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
位於頂石棹長青居椿寒櫻，日前已達滿開盛況。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
位於頂石棹長青居椿寒櫻，日前已達滿開盛況。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
阿里山的昭和櫻目前已開超過5成以上，適合上山賞花。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用
阿里山的昭和櫻目前已開超過5成以上，適合上山賞花。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用

阿里山 賞花 櫻花季

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