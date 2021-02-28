一張圖看天氣！下周兩度變天有雨 北台灣這天起轉濕涼

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周兩波東北季風報到，將兩度變天，整體而言北台灣、宜花地區的溫度起伏變化有點大，「雨停個一兩天、下個一兩天」，中南部天氣還算穩定，但後半周台灣附近水氣漸漸變多，雲量也會跟著增多，會不會下雨要再觀察幾天。

氣象局表示，周一收假日各地天氣大多穩定而暖熱，但西半部和金馬要留意局部霧或低雲影響交通，另外桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖浪大，要前往海邊活動一定要特別注意安全。

周二、周三東北季風增強，氣象局說，迎風面轉為濕涼的天氣，北台灣、宜花地區高溫明顯下降，中南部天氣仍然穩定，但日夜溫差相當大，要記得適時增減衣物。

周四、周五東北季風減弱，台灣附近轉為東南風到南風，天氣再度回暖，迎風面東半部還是有點局部的短暫雨，由於台灣附近水氣稍微增加，西半部雲量也比較多一些。在這種回暖的日子，西半部、金馬也要留意可能有局部霧或低雲影響交通。

氣象局說，周六、周日下一波東北季風又要報到，北部、東半部地區、甚至中部山區會下些短暫雨，至於有沒有機會下到更多的地方還要再觀察幾天，不過北部、宜花白天又會再轉涼，溫度起起伏伏。