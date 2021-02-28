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國道今3起車禍 國1南下6車追撞一度回堵8公里

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國1南向173.6公里處發生6輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
國1南向173.6公里處發生6輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

今天為和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局表示，西部國道路網上午10時、國5下午2時開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹；國1北向內湖至五堵；國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國3南向三鶯至關西服務區、烏日至霧峰系統；國5南向南港系統至頭城，其餘路段均能維持行車正常。

高公局表示，今天下午1時43分於國1南向173.6公里處發生6輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午2時37分排除，造成後方車流回堵8公里。下午2時43分於國1北向7.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於下午2時53分排除，造成後方車流回堵3公里。下午5時國3北向66公里處外路肩發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，於下午5時4分排除，造成後方車流回堵3公里。

明天為和平連續假期第3日，高公局預估，國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北、圓山—大華系統、國3北向竹山—中興、霧峰系統—霧峰、大山—香山、關西—大溪、國5北向宜蘭—坪林及國6西向舊正—霧峰系統等路段，建議北向用路人上午時段出發。

明日國道相關疏導措施包括全天封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

事故 國道

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