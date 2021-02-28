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一張圖看天氣！下周兩度變天 北台這天起轉濕涼

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把握最後好天氣出遊！ 後天上班北台灣變天整日濕涼

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明天除了東半部有零星短暫雨，西半部都是白天溫暖、多雲到晴的好天氣。本報資料照片
明天除了東半部有零星短暫雨，西半部都是白天溫暖、多雲到晴的好天氣。本報資料照片

明天是228連假最後一天，除了東半部有零星短暫雨，西半部都是白天溫暖、多雲到晴的好天氣，適合把握假期尾巴出遊；後天收假日東北季風增強，北台灣「變天」整日濕涼，高溫將下滑至20度、低溫僅14度，降雨空擋短暫，出門要攜帶雨具。

中央氣象局預報員林定宜表示，明天東北季風持續減弱，白天氣溫回升，全台水氣不多，各地都是多雲到晴的舒適天氣，相當適合出遊，不過整體日夜溫差仍大，西半部高溫27至30度，東半部26度；低溫部分，中部以北、東北部約15至17度，其他地區18至20度，民眾早出晚歸要記得添加衣物以免著涼。

未來一周有兩波東北季風增強，林定宜表示，第一波是明後兩天，北台灣將轉濕涼，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，整天會不定時出現雨勢，其他地區多雲到晴；北部低溫略降為14、15度，但高溫將快速降為廿度，「整天涼涼的」。

林定宜說，周四、周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大，東半部有局部短暫雨，其他地區以多雲為主；不過周六、周日東北季風又會再度增強，水氣變多，北部、東半部轉為局部短暫雨天氣，但水氣多寡及降溫幅度還要持續觀察。

林定宜提醒，春天是霧季，今明兩天清晨及夜間西半部及金馬地區可能有局部霧或低雲影響能見度，民眾要留意交通往返訊息，行車須多加留意。

低溫 高溫 氣象局

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