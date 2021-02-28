賞櫻人潮擠爆南投 國道六號塞到看不見盡頭

二二八連假第2天，南投縣各旅遊景點陸續湧入人潮，尤其暨大、九族文化村、日月潭等周邊賞櫻熱點尤為熱門，從台中、南投市等地湧進大量車輛，國道六號東向、台14線今上午車流看不見盡頭，傍晚出埔里的西向車流再次擠爆國六。

南投縣九族文化村、清境農場、國立暨南國際大學及奧萬大等大埔里地區櫻花接力盛放，228連假首日起就吸引大批遊客賞櫻，今天湧進人潮更是爆量，各地賞櫻人潮數以千計，甚至破萬人，日月潭整體旅遊人次甚至突破9萬人。

大埔里地區周邊交通被塞爆，國道六號東向、台14線要進入埔里、魚池等地幹道今上午9時許陸續出現車潮，車流緩慢，甚至低於30公里，國道上近交流道口或隧道處車流甚至像停車場，一度塞到看不見盡頭，下愛蘭交流道後也塞到爆。

好不容易，午後進埔里、魚池等地車流趨緩，但過下午5時又湧現返家車流，警方表示，因遊客開始離開埔里，國道西向車流量大，車速緩慢，車潮從國道上、交流道口塞回平面道路，現在台14線中潭公路上愛蘭交流道路段仍持續塞車中。