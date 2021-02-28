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228連假第二天國道大致順暢 明天車多時段看這邊

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
228連假第二天，國道一號、三號、十號高雄轄區偶爾出現車多情形，但大致順暢。圖／翻攝自1968App
228連假第二天，國道一號、三號、十號高雄轄區偶爾出現車多情形，但大致順暢。圖／翻攝自1968App

今天是228連假第二天，高公局南區交控中心表示，國道一號、三號、十號高雄轄區偶爾出現車多情形，但大致順暢，預計明天從早上9點至下午4、5點都會有車多情況，建議用路人改走台61線西濱快速道路，短途則建議改走省道。

南控中心表示，國道十號鼎金系統為常態性車多路段，今天下午4時許仁武到鼎金段西向因車禍，短暫出現塞車情況，時速每小時低於40公里，另外國道一號楠梓道路竹段北向在今天中午至下午也有車多情況。

南控中心預估，明天旅遊及北返車潮湧現，從早上9點至下午4、5點一整天國道都會出現車多情形，建議用路人長途改走台61線西濱快速道路，短途改走省道，出發前也可查看1968 App了解即時路況，避免塞車。

228連假第二天，國道一號、三號、十號高雄轄區偶爾出現車多情形，但大致順暢。圖／翻攝自1968App
228連假第二天，國道一號、三號、十號高雄轄區偶爾出現車多情形，但大致順暢。圖／翻攝自1968App
228連假第二天，國道十號鼎金段在下午4點左右曾因車禍出現短暫塞車。圖／翻攝自1968App
228連假第二天，國道十號鼎金段在下午4點左右曾因車禍出現短暫塞車。圖／翻攝自1968App

國道 塞車

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