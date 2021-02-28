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健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院院長、神經外科醫師洪恭誠。圖／取自國軍台中總醫院網站
國軍台中總醫院院長、神經外科醫師洪恭誠。圖／取自國軍台中總醫院網站

一名婦人才做了全身健檢不久，日前卻突然倒地不起，檢查才知她因腦動脈血管瘤破裂引起，至今仍陷昏迷。對此，醫師指出，腦動脈血管瘤常被忽視，甚至在健檢時也被遺忘，但它卻常易造成嚴重的後果，建議50歲以上民眾健檢時應把腦部檢查也列入。

國軍台中總醫院院長、神經外科醫師洪恭誠說，血管瘤是動脈血管壁上形成的泡泡狀小血瘤，全身都有可能產生動脈血管瘤，並以腦部、胸部及腹部最為常見，其中腦動脈血管瘤的危險性最高，約100人中就有1～2人潛藏腦動脈瘤而不自知。曾是伊林模特兒的王亭又就因因血管瘤破裂而猝死，年僅41歲。

洪恭誠說，腦動脈血管瘤一旦破裂致命性、致殘性強，人人都應該關心。它包括先天血管結構異常的人、有動脈血管瘤家族病史的人、抽菸族、三高族、喝酒族、作息不正常的人、壓力大的人都容易發生腦動脈血管瘤。

而且，50歲以上占約58％，尤其是50到65歲的女性，除了年紀大因素及三高慢性病因素，與女性荷爾蒙變化也有關。

他說，腦動脈血管瘤幾乎沒有症狀，但大到一定程度，造成神經被壓迫，還是有些症狀可循。例如，經常晨起時感到頭痛或頸部僵硬、突發性頭部劇痛、不明原因的噁心、嘔吐、昏迷、意識喪失，以及視力突然模糊、視野改變、複視、瞳孔擴大等。或有眼瞼一邊下垂，眼睛睜不開、嗅覺喪失、畏光及畏音，和變得嗜睡、反應遲鈍、突然暴怒等。

洪恭誠說，有家族病史的人特別應該加強做腦部血管健檢，醫師發現這類的病人，也該主動提醒病患家族應做檢查，以免真的發作造成遺憾。另外，及早做腦部血管健檢，有助於規避風險，像是藝人利菁在健檢中意外發現4顆腦動脈血管瘤，後來做了栓塞手術，胡瓜也發現血管瘤，目前追蹤觀察。

要預防腦動脈血管瘤的發生，他說，平常應控制好血壓，按時服用血壓藥，也應減少生氣、劇烈的運動、吃太辣的飲食等，以避免血壓瞬時間的劇烈波動，另也應戒菸，避免香菸加速血管壁異常產生，和養成規律運動習慣，讓血壓穩定。

健檢 醫師

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