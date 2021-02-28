國道6大地雷路段今下午車多 高公局建議避開

今日為和平紀念日連續假期第二日，交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.3百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內；研判下午國1台中、苗栗路段，國3南投、香山路段，國5北向宜蘭—坪林、國6西向東草屯—霧峰系統等路段可能車多。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹，國1北向圓山至五堵，國1高架南向機場系統至中壢轉接，國3南向三鶯至關西服務區、烏日至霧峰系統，國3北向白河至中埔，國6霧峰系統至東草屯。今日下午2時至晚上9時將實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

另外，今天凌晨2時28分國1南向50.4公里內側2小車及外側1小車翻覆追撞事故，占用內線車道，於凌晨3時7分排除；上午11時19分國1北向15.4K發生1槽車及1小車追撞，回堵3公里，占用中線，於上午11時24分排除；上午11時35分國3南向19.6公里外線2小客車追撞事故，占用外線2，上午11時45分排除，回堵1公里。

高公局提醒，民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。另建議多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛。