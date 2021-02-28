輕盈遊走法律桃花源、另類法官寫的法學素養讀本

坐在法檯上的法官，能夠寫出讓台下當事人溫暖感動的文字嗎？

在法庭上，法官面對的每一個案件都是一則故事。

當法官介入這些故事的那一刻，該如何平衡法律與理性、人情與經驗？是否每一個法官都可以如正義女神一般，蒙住雙眼，撇開偏見誤解、力抗干擾與雜音，劃下那一條正義的界線。

判決書裡的情緒起伏，都壓抑在看似平靜且斬釘截鐵的論述中。

法律人的專長是充滿理性的說理，然而，法律人以艱澀難解的語言，作為陳述事實與論證的工具，與一般民眾產生距離，有著難以跨越的鴻溝。太多的法律專業術語，成為比古文還古文的特殊文體，令人難解。

然而，法律終究是規範一般人社會生活的制度，不應該與一般人民距離過於遙遠。法律人應該以一般人可以輕易理解的語言，與大眾溝通，才能期待大眾理解法律，並尊重法律。

綽號「章魚法官」的張瑜鳳法官，心懷傳播法律於社會的大志，希望藉由寫作，從事「普法」工作，讓眾生修法、得法，於簡易的文字中，一解法的奧義。如此弘法，別開生面，具有新意。法界向來有「法官不語」的傳統，而如今是人們盛行批判「恐龍法官」的時代，章魚法官立志要推廣台灣普羅法治教育，熱誠不減，自2018年起在聯合報副刊連載的「章魚法官來說法」，以家庭中的日常生活、社會上熱烈討論的事件，在父母子女的對話之間，似有若無，呈現法律的主題，又在不著痕跡地之間，一一獲得解答，不費吹噓之力，讓讀者於享受故事的情節中，也能理解看似煩擾的法律規定。

可能是學生偽造父母簽名請假，還有雙胞胎兄弟交換身份去學校，或者是因為矮了一公分就不能搭乘摩天輪，以及如何計算因受傷而少掉一顆蛋蛋的慰撫金………….每一則故事總是引人入勝，讓讀者想要一探究竟。不知不覺間，猶如走進桃花源，發現新的境地，竟是法律的奧妙之處，使讀者無須負荷沈重的法律文字，輕盈地走過「聽經說法」的旅程。

閱讀本書，讀者除了可以品嚐故事的魅力，書中還有「法官內心化」及「法律Q＆A」的實務解析，讓本書另外具有說理性與實用性。「法官內心話」是作者對於大學入學考試題目分析後的感觸與討論，而「法律Q＆A」則對於民眾經常面對的法律疑義，提供淺顯易懂的說明。讀者於閱讀之後，可以豁然開朗，解開迷團。

政大臺文所教授陳芳明，也特別為這本書寫下序言：「張瑜鳳法官的文字，是我所看過最親民的風格。讀她的文字時，常常使我有身歷其境的感覺。法律文字常常使我感到畏懼，就像我走進法院那樣，不免產生某種森嚴而冰涼的感覺。閱讀瑜鳳的報紙專欄，卻覺得好溫暖。日常生活從來都是非常瑣碎，她卻能夠以簡馭繁，引人入勝。她帶著我去看見人間的糾紛與對峙，塵世俗事是如此讓人不堪其擾，她都能夠傾聽雙方的陳訴，而且做出判斷。章魚的明朗個性與瞬間智慧，都讓我開了眼界與心房。」

這本寫給大家都看得懂的國民生活法律素養讀本《章魚法官來說法：法律原來可以這麼容易懂！法官媽媽＋律師爸爸給孩子的33堂實用法學素養課》，將在3月4日由麥田出版社出版。

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