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自助洗衣店安全疑慮 法制局建議納消防法管理

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台北市自助洗衣店隱身社區多，北市首創訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，最快今年上路。本報資料照片，記者林麗玉／攝影
台北市自助洗衣店隱身社區多，北市首創訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，最快今年上路。本報資料照片，記者林麗玉／攝影

自助洗衣店興起，去年底台南自助洗衣店瓦斯氣爆造成四人受傷，衍生安全管理疑慮。台北市政府首創訂定自治條例納管。立法院法制局指出，建議中央應主動邀集各地方政府，就其轄內自助洗衣店管理上面臨問題進行研討，以強化各縣市的安全管理機制；並研議將自助洗衣店納入消防法規管理。

台北市政府訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，若立法通過，業者須裝「微電腦瓦斯表」及「自動遮斷裝置」等，且每年檢查增為2次，否則最高可罰5萬元，最快今年上路。

「台北市自助洗衣店安全管理辦法」明定業者應加強自主管理，每半年完成自主檢查1次，並應設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器。由於相關辦法僅為自治規則，無法規定相關罰則，北市府又因此制定「台北市自助洗衣店安全管理自治條例」。

由於高溫烘衣機大多採用瓦斯加熱且無人看管，一旦起火或瓦斯外漏，恐因延誤處理而有安全疑慮。2020年11月台南市永康區一家自助洗衣店，因瓦斯氣爆造成4名顧客受傷送醫的事件。

法制局指出，隨著無人商店商機崛起，24小時營業的自助洗衣店在各都市人口密集地區快速拓展。但目前僅台北市對自助洗衣店訂有規範，現行消防法令又僅適用於使用液化石油氣、且串接使用量達80公斤以上的自助洗衣店，實際符合規範要件者，可能少之又少。

根據北市府統計，全台北市現有自助洗衣店計229家，其中215家使用天然氣、13家使用液化石油氣、1家雙軌並行，實際上須依「消防法」設置消防安全設備及辦理檢修申報者，僅為少數。

法制局表示，現行狀況政府只能被動建議業者自主管理，恐不足以因應此一新興商業型態潛在的公共安全問題。建議中央主管機關主動邀集各地方政府，就其轄內自助洗衣店管理上面臨問題進行經驗交流與研討。

為強化各地方政府對自助洗衣店的安全管理規範，法制局建議，可修正「各類場所消防安全設備設置標準」，將「自助洗衣店」 納入第12條所列的場所，並依營業規模明定所應設置之安全設備，以要求管理權人依「消防法」規定，設置維護其消防安全設備及定期檢修申報，以確保公共安全。

依據「台北市自助洗衣店安全管理自治條例」草案規定，營業面積300平方公尺以下者，應設置滅火器、標示設備、緊急照明設備及住宅用火災警報器；營業面積超過300平方公尺者，應設置滅火器、標示設備及緊急照明設備、室內消防栓設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備。

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