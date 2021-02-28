中油：明起汽、柴油調漲0.1元

台灣中油公司宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.6元、95無鉛汽油每公升27.1元、98無鉛汽油每公升29.1元、超級柴油每公升22.9元。

中油表示，本週受美國德州原油復產因設施檢修受阻、美國鑽油井機台數近三個月首次下降等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.13美元，較前週62.80美元上漲1.33美元，新台幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為1.56 %，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.5元及2.0元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收1.4及1.9元。