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228連假第2天 北市動物園、士林官邸遊客擠爆

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
士林官邸近期花季展出，吸引不少賞花民眾前往出遊。圖／取自台北旅遊網景點即時影像
士林官邸近期花季展出，吸引不少賞花民眾前往出遊。圖／取自台北旅遊網景點即時影像

今天是228連續假期的第2天，不少民眾把握好天氣帶著全家大小出外踏青，台北市動物園一早就擠滿遊客前往參觀，台北市立動物園表示，連假2天遊客人數踴躍，動物園腹地可容納高達3萬人，但仍須戴口罩保持社交距離。

動物園指出，截至今早12點止，入園人數高達1萬3690人，比平日參訪人數多出許多，儘管今日天氣較陰，但仍澆不息民眾出遊興致，參訪人數踴躍；動物園腹地廣大，一次可容納3萬人，防疫作業沒有問題，民眾入園及進入室內參觀均須戴口罩。

另外，台北幾個知名觀光景點，包含陽明山、士林官邸、西門町、華山文創園區、花博公園等地，也都吸引遊客前往遊玩。陽明山地區近日花季接續盛開；士林官邸本月25日正式展開鬱金香展，展出來自荷蘭及日本的11萬株鬱金香。

北市府提醒，因應疫情持續延燒，連假賞花、出遊切勿忘記防疫，勤洗手、戴口罩、量體溫，前往景點須遵守相關防疫規定；出門若擔心觀光景點人數太多，可先從台北旅遊網的景點即時影響查看（ https://www.travel.taipei/zh-tw/livestream/detail/1 ）。

許多民眾趁著連假前往台北市立動物園參觀。圖／取自台北旅遊網景點即時影像
許多民眾趁著連假前往台北市立動物園參觀。圖／取自台北旅遊網景點即時影像

動物園 口罩 北市

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