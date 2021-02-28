小兒腹股溝疝氣多發生1歲內幼童 應盡快手術以免卡腸

小兒腹股溝疝氣是小兒外科最常見的疾病，根據國外統計，小兒腹股溝疝氣的發生率約1％至5％，男性比女性多，許多疝氣症狀出現在1歲以內，又以新生兒為高峰期，腹股溝或是陰囊腫大最多。小兒外科醫師提醒，醫學研究建議，對於無症狀、1歲以內小孩，應在14天內執行腹股溝疝氣手術，降低引起腸阻塞、腸壞死的機率。

東元綜合醫院小兒外科醫師呂文哲表示，「腹股溝疝氣」意指墬腸或脫腸，疝氣發生在腹股溝的部位，而「腹股溝」就是在腹部和大腿交接處靠近腹部的管道，男性有精索通過，女性則有卵巢圓韌帶通過；而「疝氣」意味著有不正常的鼓起、突出及腫大。

根據近期來自加拿大的觀察研究發現，小於1歲的嬰兒，腹股溝疝氣的手術時間若在發病後超過14天，會增加7％的「嵌閉」發生機率，也就是腹內器官無法自動退回到腹內。此時孩子不僅疼痛難挨，甚而會引起腸阻塞，若時間拖得更久，可能產生致命的「絞扼性疝氣」，即腸壞死併發敗血症；且年紀愈小愈容易發生嵌閉，6成發生在6個月內的小孩。

呂文哲指出，想早期發現全仰賴照顧者的警覺性，因嬰幼兒還不會表達，大多會哭鬧不安，有的則是出現腹脹、嘔吐、類似腸阻塞等症狀。當小孩哭鬧或用力的時候，會看到腹股溝有明顯的鼓起，但當小孩安靜平躺或一覺醒來後，該鼓起就消失不見；大一點的孩童則是久站後，洗澡時會看到腹股溝的地方有鼓起腫大，有的甚至會掉到陰囊造成陰囊大小邊。

呂文哲表示，針對小兒的疝氣治療，需要精準手術技巧，在腹股溝處開約1公分的小傷口，在腹壁外面將通道隔絕，並去除管袋狀腹膜，手術時間短、恢復快、少復發、不需住院，多數小兒第2天即可蹦蹦跳跳。