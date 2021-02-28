快訊

她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

等到奇蹟了！藻礁連署達標希望大 學生總召喊衝50萬份

小兒腹股溝疝氣多發生1歲內幼童 應盡快手術以免卡腸

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
東元綜合醫院小兒外科醫師呂文哲提醒，小於一歲的嬰幼兒腹股溝疝氣，應在14天內執行腹股溝疝氣手術，降低引起腸阻塞、腸壞死的機率。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院小兒外科醫師呂文哲提醒，小於一歲的嬰幼兒腹股溝疝氣，應在14天內執行腹股溝疝氣手術，降低引起腸阻塞、腸壞死的機率。圖／東元綜合醫院提供

小兒腹股溝疝氣是小兒外科最常見的疾病，根據國外統計，小兒腹股溝疝氣的發生率約1％至5％，男性比女性多，許多疝氣症狀出現在1歲以內，又以新生兒為高峰期，腹股溝或是陰囊腫大最多。小兒外科醫師提醒，醫學研究建議，對於無症狀、1歲以內小孩，應在14天內執行腹股溝疝氣手術，降低引起腸阻塞、腸壞死的機率。

東元綜合醫院小兒外科醫師呂文哲表示，「腹股溝疝氣」意指墬腸或脫腸，疝氣發生在腹股溝的部位，而「腹股溝」就是在腹部和大腿交接處靠近腹部的管道，男性有精索通過，女性則有卵巢圓韌帶通過；而「疝氣」意味著有不正常的鼓起、突出及腫大。

根據近期來自加拿大的觀察研究發現，小於1歲的嬰兒，腹股溝疝氣的手術時間若在發病後超過14天，會增加7％的「嵌閉」發生機率，也就是腹內器官無法自動退回到腹內。此時孩子不僅疼痛難挨，甚而會引起腸阻塞，若時間拖得更久，可能產生致命的「絞扼性疝氣」，即腸壞死併發敗血症；且年紀愈小愈容易發生嵌閉，6成發生在6個月內的小孩。

呂文哲指出，想早期發現全仰賴照顧者的警覺性，因嬰幼兒還不會表達，大多會哭鬧不安，有的則是出現腹脹、嘔吐、類似腸阻塞等症狀。當小孩哭鬧或用力的時候，會看到腹股溝有明顯的鼓起，但當小孩安靜平躺或一覺醒來後，該鼓起就消失不見；大一點的孩童則是久站後，洗澡時會看到腹股溝的地方有鼓起腫大，有的甚至會掉到陰囊造成陰囊大小邊。

呂文哲表示，針對小兒的疝氣治療，需要精準手術技巧，在腹股溝處開約1公分的小傷口，在腹壁外面將通道隔絕，並去除管袋狀腹膜，手術時間短、恢復快、少復發、不需住院，多數小兒第2天即可蹦蹦跳跳。

新生兒 嬰兒 醫師

延伸閱讀

退化性關節炎年輕化 醫師：好發年齡提前至4、50歲

MLB／失蹤2年 大谷翔平的100哩火球找回來了

隆乳手術比一比！

影／通緝犯拒檢衝撞警車 警開3槍男子後腦中彈送醫急救

相關新聞

討厭香菜嗎？ 美國研究稱這類人有基因變異

YouTube頻道「眼球中央電視台」在春節前夕推出特別直播特別節目，邀請包括台灣總統蔡英文在片頭向觀眾拜年，她直言「沒有香菜（Coriander），東西怎麼會好吃？」，這掀起「香菜（芫荽）輿論大戰」。包括高雄市長陳其邁在Facebook留言，表明自己不喜歡它。

不斷更新／國1湖口南下紫爆 國3鶯歌一路塞到關西

（06:50更新） 今天是和平紀念日連續假期第二天，高速公路局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。上午6時許，國道各路況交通大致順暢。

國道6大易塞路段 建議南向下午、北向上午出發

今日是和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局表示，今天凌晨0時至5時平均交通量為4.4百萬車公里，為年平均平日3.5百萬...

最後一波加碼券的最後一天！ 紙本藝FUN券今截止

四大振興加碼券最後一波—紙本藝FUN券，即將在今天(28日)截止。文化部呼籲持有民眾把握最後一天。

中油：明起汽、柴油調漲0.1元

台灣中油公司宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.6元...

出遊注意！ 17大風景遊樂區路段 今恐車多壅塞

今天是228連續假期的第2天，交通部公路總局表示，昨日有部分路段車多或易壅塞的現象，如台66線平鎮路段及台74線霧峰路段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。