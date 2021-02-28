奧萬大櫻綻推「春遊」 3月起平日入住享優惠

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區正值春櫻盛開，艷紅色系重花瓣的八重櫻多集中在楓紅餐廳往西至沙印（第二）停車場，目前正值盛放期間，為鼓勵民眾平日遊憩，奧萬大住宿推出「春遊優惠方案」至6月底前平日入住一泊二食再降價。

林務局南投林區管理處指出，受氣候影響，今年園內緋寒櫻較正常花期慢1至2周，但低溫也促使櫻花樹上花芽飽滿，因此花況從2月初就陸續綻放，同月中旬後改由八重櫻、霧社櫻等接力綻放，加上山林、綠地和蟲鳴鳥叫，園區美不勝收。

其中，艷紅色系重花瓣的八重櫻多集中在楓紅餐廳往西至沙印（第二）停車場，2月中下旬開始盛放後，目前花況已略下滑，換成純白色系單花瓣的霧社櫻接續登場，而為吸引民眾賞櫻，南投林管處推出「春遊優惠方案」鼓勵平日前往遊憩。

南投林管處表示，今年度「奧萬大春遊優惠方案」從3月2日起至6月底的平日住宿享有優惠價，每星期日到星期四（不含4月1、4日及6月13日）更加贈早、晚餐，也就是平日一泊二食還降價的雙重優惠，更少了假日人潮較密集壓力。