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奧萬大櫻綻推「春遊」 3月起平日入住享優惠

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區正值春櫻盛開，艷紅色系重花瓣的八重櫻多集中在楓紅餐廳往西至沙印（第二）停車場，目前正值盛放期間，為鼓勵民眾平日遊憩，奧萬大住宿推出「春遊優惠方案」至6月底前平日入住一泊二食再降價。

林務局南投林區管理處指出，受氣候影響，今年園內緋寒櫻較正常花期慢1至2周，但低溫也促使櫻花樹上花芽飽滿，因此花況從2月初就陸續綻放，同月中旬後改由八重櫻、霧社櫻等接力綻放，加上山林、綠地和蟲鳴鳥叫，園區美不勝收。

其中，艷紅色系重花瓣的八重櫻多集中在楓紅餐廳往西至沙印（第二）停車場，2月中下旬開始盛放後，目前花況已略下滑，換成純白色系單花瓣的霧社櫻接續登場，而為吸引民眾賞櫻，南投林管處推出「春遊優惠方案」鼓勵平日前往遊憩。

南投林管處表示，今年度「奧萬大春遊優惠方案」從3月2日起至6月底的平日住宿享有優惠價，每星期日到星期四（不含4月1、4日及6月13日）更加贈早、晚餐，也就是平日一泊二食還降價的雙重優惠，更少了假日人潮較密集壓力。

而奧萬大園區除了春櫻正盛，還能近距離觀賞山鳥嬉戲覓食，山林生態資源豐沛，非常適合家庭旅遊踏青，若想訂房可上奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站（http://awdonline.forest.gov.tw/），或參考臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁。

南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區春櫻正盛，3月起推「春遊優惠方案」平日入住享優惠。圖／南投林管處提供

奧萬大 森林遊樂區 停車場

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